Ha per titolo Vickerby per sempre il film della serie Inga Lindstrom in onda oggi su La5. Si tratta di una pellicola di genere romantico – sentimentale della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è tedesca. Con lo pseudonimo di Inga Lindstrom si firma Christiane Sadlo, giornalista e scrittrice tedesca. Molti dei suoi romanzi sono diventati film tv trasmessi dalla ZDF tedesca.

Inga Lindstrom Vickerby per sempre – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di John Delbridge. Personaggi principali della pellicola sono Jonas Nyvell interpretato da André Röhner e la figlia undicenne Lilli a cui dà il volto la giovane attrice Ella-Maria Gollmer.

Le riprese si sono svolte in Svezia, in particolare a Linköping, città della Svezia meridionale nella contea di Östergötland situata nella parte sud-est del paese.Molte scene sono state girate a Stoccolma. Vickerby è un paese immaginario.

Inga Lindstrom Vickerby per sempre – trama del film in onda su La5

Il protagonista della storia raccontata è Jonas Nyvell funzionario di banca che si era trasferito a Chicago dopo la morte accidentale, in un incidente, della moglie. L’uomo ha una figlia Lily di 11 anni. Dopo un tempo così lungo trascorso all’estero, decide di fare ritorno in Svezia.La scelta di rientrare avviene in concomitanza di un altro lutto. E’ morta anche la nonna di Lily, madre della sua defunta moglie. Padre e figlia, si mettono in viaggio per assistere al funerale e salutare la famiglia.

Hakon Petterson, però, il nonno della ragazzina, nutre un rancore sconfinato nei confronti di Jonas. Infatti lo ritiene responsabile della morte della figlia. La zia di Lily e sorella della madre,Sirka, accoglie comunque calorosamente Jonas, che ha preferito alloggiare in un hotel in modo che la figlia possa trascorrere più serenamente il periodo di vacanze.

Sirka è sempre stata innamorata del cognato. E adesso che iniziano a frequentarsi con maggiore intensità, la giovane donna si accorge che anche Jonas prova un sentimento per lei.

Il finale del film

E’ nella parte finale del film che Hakon si accorge del legame tra Sirka e il genero. E inizia ad ostacolarlo con tutte le sue forze. Ma esiste anche un altro problema da affrontare: la terribile situazione in cui si trova la fabbrica della famiglia. Sirka è il direttore creativo mentre suo padre, insieme a Berit, sorella di Michael, ex fidanzato di Sirka, gestiscono il lato commerciale.

La fabbrica è sull’orlo del fallimento. Ma quando Sirka si rende conto del baratro a cui sta andando incontro, ricorre a misure disperate che mettono in pericolo non solo l’azienda ma anche il suo stesso futuro sentimentale.

Inga Lindstrom Vickerby per sempre – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom Vickerby per sempre e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori