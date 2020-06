Stasera in tv 14 giugno 2020. All’esordio Top Dieci, il primo varietà Post Covid in onda su Rai 1 con Carlo Conti. Tornano Barbara D’Urso e Massimo Giletti su Canale 5 su La7. Si conclude Storie maledette su Rai 3.

Stasera in tv 14 giugno 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Top Dieci. In diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma, slitta a questa sera il debutto del nuovo programma di Carlo Conti previsto il 12 giugno, uno show che mette in sfida due squadre, ciascuna composta da tre vip, che devono riempire le posizioni di classifiche di ogni genere, legate alla cultura pop italiana: dai dischi più venduti ai nomi più diffusi.

Su Raitre, alle 21.20, Storie maledette. In primo piano, nella seconda puntata, la storia di Sonia Bracciale, condannata a 21 anni e 2 mesi di carcere per aver fatto uccidere nel giugno del 2012 il marito Dino Reatti, artigiano di Anzola dell’Emilia (Bologna). Sonia incontra Franca Leosini nel carcere di Bologna dove sta scontando la sua pena.

Su Rai 5, alle 21.15, Il selvaggio top end australiano. Il documentario racconta la bellezza dei paesaggi incontaminati che caratterizzano le aree selvagge dell’Australia settentrionale. Vengono approfonditi gli elementi biologici che la rendono una terra unica.

Su Rai Premium, alle 21.20, la fiction Anna Karenina con Vittoria Puccini. Anna Karenina, moglie di un noto politico, arriva a Mosca da San Pietroburgo per salvare il matrimonio del fratello. Ma viene travolta dalla passione per Alekseij Vronskij, sfidando le convenzioni dell’epoca.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Il successo del programma settimanale condotto da Barbara d’Urso continua ad attirare gli inserzionisti pubblicitari. Anche per questo motivo sono state aggiunte altre puntate a quelle previste. Quella di oggi dovrebbe essere la penultima: il grande finale di stagione è previsto domenica prossima.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti saluta i suoi telespettatori: quello di stasera è l’ultimo appuntamento della stagione. Ma anche stasera il conduttore non perde l’occasione di animare il dibattito sugli argomenti che scaldano l’opinione pubblica.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Questa volta Francesco Panella arriva a Dallas dove incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro ristorante preferito. Ala fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 per ogni piatto, in palio il titolo di migliore cucina italiana a Dallas.

Stasera in tv 14 giugno 2020 – film in onda

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2004, di Michele Placido, Romanzo criminale, con Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi. Roma, Anni 70. Il Libanese (Pierfrancesco Favino), il Freddo (Kim Rossi Stuart) e il Dandi (Claudio Santamaria) creano la banda della Magliana. Prima conquistano la capitale, poi sono coinvolti nei più misteriosi fatti di cronaca italiana. Il commissario Nicola Scialoja (Stefano Accorsi) dà loro la caccia.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Todd Phillips, Una notte da leoni 2, con Bradley Cooper, Zach Galifianakis. Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) e Doug (Justin Bartha) vanno in Thailandia per partecipare al matrimonio dell’amico Stu (Ed Helms). Quest’ultimo vorrebbe una cerimonia sobria, ma non tutto va come previsto e anche questa volta le conseguenze saranno catastrofiche.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2015, I delitti del BarLume – La Loggia del Cinghiale, con Filippo Timi. Pilade, Aldo e Gino trascinano Massimo a un addio al celibato organizzato dalla Loggia del Cinghiale. Ma ci scappa il morto e l’assassino non può essere che uno dei partecipanti.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di David Lynch, Una storia vera, con Richard Farnsworth. Alvin Straight, un contadino dell’Iowa di 73 anni, viene a sapere che il fratello ha avuto un infarto. Decide allora di raggiungerlo in Minnesota a bordo di un piccolo trattore.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Vincenzo Alfieri, Gli uomini d’oro, con Fabio De Luigi. Luigi è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i suoi sogni quando il Governo aumenta l’età pensionabile. Insieme a tre amici decide, così, di pianificare una rapina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2005, di Ron Howard, Il Codice Da Vinci, con Audrey Tautou, Tom Hanks. Il curatore del Louvre viene trovato cadavere. Attorno al corpo, segni misteriosi. Il professor Langdon cerca di risolvere l’enigma ma diventa ben presto l’indiziato numero uno.