Rai 2 propone nel daytime pomeridiano la serie dal titolo Delitti in Paradiso con il primo episodio dal titolo Assassinio sull’Honore Express. L’appuntamento è sulla seconda rete e sul canale 502 per l’alta definizione.

Delitti in Paradiso è un crime britannico e francese datato 2011. È stato annunciato per la prima volta dalla BBC. La produzione è della Red Planet Pictures e della Atlantic Production, in collaborazione con la stessa BBC Worldwide e France Televisione.

L’idea della serie è nata nello sceneggiatore e scrittore Robert Ihorogood dopo aver letto un rapporto su un sospetto omicidio nei Caraibi durante la Coppa del Mondo di cricket.

Rai 2 propone l’ottava stagione, ma sono state già realizzate sia la nona che la decima.

Le riprese si sono svolte in Guadalupa, arcipelago dei Caraibi che appartiene alla Francia.

Delitti in Paradiso – trama generale

Al centro della trama generale c’è un ispettore di polizia Jack Mooney (Ardal O’Hanlon) che insieme alla sua squadra risolve una serie di intricati omicidi. L’ispettore si trova nella meravigliosa isola caraibica di Saint Marie. Ricordiamo che Jack Mooney è il terzo poliziotto della serie in quanto nelle precedenti stagioni altri attori si erano calati nel ruolo del protagonista. Jack Mooney occupa il suo posto nella serie dalla sesta stagione.

Intorno a lui molti altri personaggi che lo aiutano nelle indagini. Tra questi Florence Cassel (Joséphine Jobert). New entry Shyko Amos che interpreta Ruby Patterson.

Delitti in Paradiso – trama episodio Assassinio sull’Honoré Express

Il primo episodio dal titolo Assassinio sull’Honore Express è diretto da Stewart Svaasand, ed è andato in onda per la prima volta nel Regno Unito il 10 gennaio 2019. Ha conquistato 8.980.000 telespettatori.

La vicenda raccontata ruota intorno a Paul Raynor (Andrew Chiernan). L’uomo si trova su un autobus diretto ad Honoré. Improvvisamente sul bus dove si trova viene pugnalato a morte. Gli unici possibili sospettati sono gli altri tre passeggeri e l’autista dell’autobus. Nessuno però avrebbe potuto compiere il delitto senza essere visto dagli altri.

Intanto la squadra di poliziotti con a capo Jack Mooney comincia ad indagare. Viene immediatamente alla luce che tutti i passeggeri dell’autobus avevano un buon motivo per volere la morte di Raynor.

Scavando ancora più in profondità nel passato della vittima, il poliziotto viene a sapere che Raynor aveva avuto un ruolo essenziale nella rapina di un Casinò avvenuta 15 anni prima. È proprio intorno a questo evento che ruota l’indagine della squadra di polizia. Uno di questi personaggi aveva un motivo molto più importante degli altri per volere la morte di Raynor.

Sarà l’intuito di Jack Mooney a capire chi ha ucciso il passeggero e soprattutto perchè dopo tanti anni.

Delitti in Paradiso – il cast completo