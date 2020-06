Ascolti Tv sabato 13 giugno 2020. La Coppa Italia è padrona assoluta della serata. Anche Napoli – Inter supera il 32% di share, Niente da fare per Guardia del corpo su Canale 5. Molti i film in palinsesto. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv sabato 13 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Coppa Italia Napoli-Inter: 7.119.000 telespettatori con 32.3%

Su Rai 2 Ossessione senza Fine è scelto da 1.012.000 persone con 4.2%

Su Rai 3 Un Italiano in America: 886.000 con 4.4%.

Su Canale 5 Guardia del Corpo: 1.864.000 spettatori con 9.2%

Su Rete 4 Io, loro e Lara ottiene 830.000 telespettatori con 4.1%

Su Italia 1 Il mio Amico Nanuk ha intrattenuto 755.000 persone con 3.6%

Su La 7 Caccia al Ladro ha registrato 524.000 persone con 2.4%

Su TV8 Il film Se scappi ti sposo ha registrato 386.000 con 1.9%

Su NOVE Tutta la verità – Il delitto di Avetrana: 564.000 con 2,9%

Ascolti Tv sabato 13 giugno 2020, la fascia preserale Netto distacco fra L’Eredità e Avanti un altro in replica Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.180.000 con 17.1%. L’Eredità: 3.488.000 con 22.3% Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 882.000 con 2.9%. Su Rai 3 Blob sigla 936.000 spettatori con 4.9% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.603.000 con 12.8%. Avanti un Altro! 2.431.000 con 16% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 400.000 con 2.3%. Su Italia 1 Dr House: 409.000 con 2.7% e 579.000 con 3%. Su La 7 Perception: 122.000 telespettatori con 0.8%. Ascolti Tv sabato 13 giugno 2020, l’access prime time Striscia al 14% per la concorrenza con la Coppa Italia Su Rai 3 Aspettando le parole – Presentazione 1.094.000 con 5.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.054.000 spettatori con 14.1% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.011.000 con 4.9% e 956.000 con 4.3% Su Italia 1 CSI: 811.000 con 3.7% Su La 7 Otto e mezzo Sabato: 1.041.000 con 4.8%. Su TV8 4 Ristoranti: 478.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 328.000 con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 13 daytime mattutino

La serie Un ciclone in convento oltre il 5%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 1.318.000 con 21.3% e 1.088.000 con 17.7%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 621.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Timeline Focus: 208.000 con 3.5%. Oggi in Prima Rassegna: 297.000 e 5%

Su Canale 5 Forum: 1.181.000 telespettatori con 13.2%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 91.000 con 2.7% e 269.000 con 2.2%

Su Italia 1 Night Shift: 191.000 con 2.4%.

Su La 7 Omnibus: 127.000 con 3.6% e 238.000 con 4%.

Ascolti Tv sabato 13, day time pomeridiano

Amore in quarantena sfiora il 9% su Rai 1 con Gabriele Corsi

Su Rai 1 Amore in Quarantena: 1.081.000 con 8.8%. Italia Sì 1.245.000 con 11.9% e 1.416.000 con 12.6%

Su Rai 2 RAI, Storie di un’Italiana: 349.000 con 2.7%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.040.000 con 8.6%

Su Canale 5 Verissimo – Le storie ha registrato 1.356.000 con 12.5%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.065.000 con 4.7

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 368.000 con 3.4%.

Su La 7 A te le chiavi 145.000 con 1.2%

Ascolti Tv sabato 13, seconda serata

Scontro tra Rai 1 e Canale 5 per celebrare Alberto Sordi

Su Rai 1 Alberto Sordi – Un Italiano: 957.000 con 9.9%

Su Rai 2 TG2 Dossier segna 447.000 con 3.6%

Su Rai 3 Tg3-Mondo: 537.000 spettatori con 4.7%

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Alberto Sordi: 839.000 con 8.3%

Su Rete 4 Fuoco Assassino: 260.000 con 3.5% 260.000 con 3.5%