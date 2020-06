Nuovo appuntamento con Vite al Limite che questa volta presenta la storia di Ashley Bernard. Real Time propone la puntata questa sera in prime time alle 21:15.

Il reality segue le persone super oversize e ha come titolo originale My 600 LB Life. I partecipanti devono perdere peso e quindi seguire un percorso di dimagrimento sotto controllo medico.

Vite al limite: chi è Ashley Bernard

Ashley Bernard è una giovane donna di Carenco in Louisiana negli Stati Uniti. I suoi problemi sono iniziati dall’infanzia e dalla adolescenza. Infatti la ragazzina è stata abusata sessualmente. Il trauma subito dalla aggressione sessuale da bambina, ha scatenato nel suo inconscio una sorta di meccanismo di difesa, perciò ha iniziato ad ingurgitare cibo di ogni genere, soprattutto junkfood.

Nonostante tutto aveva continuato gli studi e si era iscritta all’università della Louisiana. Ma le abitudini alimentari malsane hanno cominciato a modificare il suo fisico facendolo dilatare sempre di più.

La situazione per Ashley degenerava giorno dopo giorno

Quando è arrivata a 288 chili, Ashley ha deciso che era il momento di sottoporsi ad un percorso che le facesse perdere peso.

Quando si reca dal dottor Nowzaradan nella clinica di Houston, ha 31 anni ed è particolarmente stressata. Precedentemente non riusciva neanche a muoversi e doveva essere aiutata in tutto, anche nei movimenti più semplici, come ad esempio indossare o rimuovere un paio di scarpe.

Tra l’altro Ashley ha anche problemi di salute. È stata colpita dal diabete ed ha qualche importante aritmia cardiaca. Non ha altra scelta che dimagrire.

Vite al limite: il percorso di dimagrimento di Ashley Bernard

Nel frattempo Ashley, prima di raggiungere il peso di 288 chili, era riuscita a sposarsi e a mettere al mondo due figli. Sono loro adesso che le danno la spinta necessaria per intraprendere il primo anno di percorso nutrizionale nella clinica di Houston. La donna è motivata e riesce a perdere peso.

Il dottor Nowzaradan le aveva prescritto una dieta da 1200 calorie. Le aveva anche consigliato alcune pratiche sportive inizialmente molto leggere per questioni di movimenti. Tutto questo per riuscire a raggiungere il peso giusto per potersi sottoporre all’intervento di bypass gastrico.

Alla fine del suo viaggio le tappe sono state le seguenti. Inizialmente pesava 212 chili. Il passo successivo l’ha fatta arrivare a prendere qualche chilo. Ma alla fine del suo percorso la bilancia le diceva di essere arrivata a 61,2 chili.

In effetti Ashley è stata fortunata perché il dottor Now l’ha seguita con molta attenzione considerando anche i suoi gravi problemi di salute. E si è allontanata dalla madre perché sapeva che poteva ricadere nelle medesime vecchie abitudini alimentari.

Da allora Ashley ha cercato di mantenere sempre un’alimentazione corretta per non rendere vani tutti i sacrifici effettuati. Successivamente ha aperto una pagina Facebook dove la si può vedere molto più decisa e sicura.