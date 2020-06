Il film in onda oggi ha per titolo Le ali della speranza e fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher su La5. La pellicola è una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. E’ una produzione tedesca datata 2007.

Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Dieter Kehler. I personaggi principali della storia raccontata sono Rose Holding e Roger Prentiss interpretati rispettivamente dagli attori Diana Körner e Oliver Tobias.

Le riprese si sono svolte prevalentemente sull’isola di Wight, contea dell’Inghilterra, coincidente con l’isola dello stesso nome, che si trova nella Manica a sud di Southampton. Alcune scene sono state girate in California.

Le musiche sono composte da Richard Blackford. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher – Flügel der Hoffnung. Ma il film è conosciuto anche con il titolo inglese: Wing of hope.

Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda raccontata è incentrata su Tom Prentiss che ritorna nella splendida tenuta sull’isola di Wight dove vive il padre. Il giovane si è laureato in ingegneria aeronautica alla prestigiosa università di Harvard. Lo scopo del viaggio è presentare la sua fidanzata Samantha “Sam” Gordon, pilota di grandi capacità. Con lei Tom ha intenzione di sposarsi nella sua nativa California. E sta realizzando anche il progetto di aprire una scuola di volo.

Sam è affascinata dal paesaggio al largo della costa inglese. Il padre di Tom ha intenzione di dare un party per festeggiare il suo compleanno e il fidanzamento del figlio con la bella americana. Tom ha una sorellina, Becky, che vive con il padre. Quando l’anziano genitore viene a sapere che il figlio non ha intenzione di subentrargli alla guida dell’azienda di famiglia, gli manifesta il suo disappunto.

Il finale del film

Intanto Tom incontra Virginia Brody, sua ex fidanzata, ridotta su una sedia a rotelle da un misterioso incidente. Il fratello di Virginia, Matthew e sua madre, Ruth provano rancore per Tom. Lo incolpano dell’incidente a vela della sorella un anno fa. L’incidente ha distrutto la carriera di Virginia come cantante. Matthew ha ora accumulato debiti con l’etichetta discografica e non perdona a Tom la tragica disattenzione.

Intanto Sam si sente trascurata da Tom, che trascorre sempre più tempo con Virginia. Trova conforto in Mike, amico di Tom, che è stato segretamente innamorato di Virginia per molti anni.

Improvvisamente Tom è preso da sensi di colpa nei confronti di Virginia. E, nonostante gli sforzi di Sam per riconquistare il fidanzato, gli eventi precipitano. Tom chiede a Virginia di sposarlo. Vuole restare e gestire la fabbrica del padre.

Sam decide di lasciare l’isola e andare via. Ma la piccola Becky la segue. E, solo alla fine, si scopre chi ha sabotato la barca dove si trovava Virginia, procurando il fatale incidente.

Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: Le ali della speranza e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori