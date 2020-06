Oggi, 15 giugno 2020, alle ore 18.45 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de L’eredità. Flavio Insinna ci presenterà i nuovi concorrenti. Scopriamo insieme chi sono.

L’eredità, 15 giugno 2020, nuovi concorrenti: ecco chi sono

Inizia il programma. Flavio Insinna annuncia che questa settimana il programma raccoglierà fondi per il Progetto Arca.

La prima concorrente è Silvia da Latina. La campionessa ha partecipato all’Eredità nel 2012. Lavora in banca, è sposata con Alessandro e ha 3 figli: Christian, Nicolas e Daniel.

Nella prima manche Silvia deve abbinare guardie e ladri. “Ma io non li conosco” – esclama dopo aver ripetutamente sbagliato.

Il secondo concorrente è Marco Fabrizio da Sora. Il concorrente ha partecipato al gioco nel 2018, ma non si è qualificato campione, è arrivato terzo. Si definisce dunque “semi-campione”. Laureato in economia e commercio, lavora presso un’azienda aerospaziale. E’ sposato e sta ristrutturando casa insieme al padre.

Marco deve associare alcuni animali al loro habitat naturale: deserto del Sahara o Foresta Amazzonica.

La terza concorrente è Francesca da Roma. Ha 20 anni ed ha partecipato nel 2013, da giovanissima. Laureata in psicologia, Francesca ha successivamente capito che il suo percorso di vita era un altro. Ora ha un brand di moda ed adora il suo lavoro. Ama viaggiare.

I suoi abbinamenti riguardano dipinto e scultura.

Il quarto concorrente è Lorenzo. Si è laureato pochi giorni fa in ingegneria energetica. A causa dell’emergenza sanitaria ha discusso la tesi in videoconferenza. Lorenzo è convinto della necessità di un cambiamento verso un mondo più sostenibile.

Il concorrente deve abbinare provincia o sigla.

La quinta concorrente è Antonina da Palermo. La signora confessa di essersi presa una cotta per Insinna ai tempi in cui interpretava il Capitano Anceschi in Don Matteo. Antonina vive a Roma da 52 anni, è in pensione ed abita con suo figlio Dario – che è un personal trainer. Nonostante il lockdown li abbia costretti a casa insieme, Antonina non ha ceduto e non si è allenata con lui.

I suoi abbinamenti riguardano Al Bano e Toto Cotugno.

La sesta concorrente è Anna da Pisa (ma vive a Roma). Ha partecipato al programma quando era minorenne. E’ praticante avvocato in attesa dell’esame di abilitazione, ma visto che ama studiare sta procedendo anche con il dottorato. Aspira a diventare un avvocato fallimentarista.

Deve distinguere personaggi che hanno sangue blu (origini nobili) o rosso (origini popolari).