Questa sera lunedì 15 giugno,è prevista in replica, la quarta puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. A sfidarsi la Carne contro lo Spirito. Appuntamento su Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

I rappresentanti dello spirito erano guidati da Safiria Leccese. La squadra della carne era capitanata da Tina Cipollari. Riviviamo insieme le varie fasi della gara.

Ciao Darwin 7 replica 15 giugno – diretta

Dunque, da una parte la carne, persone che si godono la vita a 360 gradi, dall’altra lo spirito, quelli che se viene chiesto loro della prima volta, parlano della prima comunione. Presentazione come sempre coinvolgente di Paolo Bonolis, che ironizza sul filo del doppio senso.

Meglio vivere di rimorsi che di rimpianti, questa la dichiarazione di guerra di Tina Cipollari, caposquadra della carne. Secca la risposta di Safiria Leccese, capitano dello spirito: “Solo lo spirito rinnova la carne e conferisce una gioia piena della vita”.

Ciao Darwin 7 replica 15 giugno – chi è Madre Natura Romina Mosso Morais Gomes

Entra in studio Madre Matura, Romina Mosso Morais Gomes, direttamente da Capo Verde. Luca Laurenti questa sera si trasforma in un mago-mentalista per cercare di conquistare la ragazza, che ancora una volta non è una bellezza nostrana.

Prima sfida canora. Il manifesto del corpo è Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle, di Zucchero. Solidarietà per Tina Cipollari che giustamente non annuncia il titolo “perchè è troppo lungo“. Lo spirito risponde con Centro di gravità permanente di Franco Battiato. 129-71 per la carne.

Il genodrome

I primi ad affrontare la prova atletica nel genodrome sono i rappresentanti dello spirito. La squadra procede con calma, una signora in sovrappeso si fa male al ginocchio e resta bloccata negli elastici. Una seconda concorrente, in lacrime molla alla rampa. Solo un ragazzo supera i rulli, però una rappresentante resta attaccata alla parete.

Arriva il turno della carne. Dopo un ottimo inizio, la squadra si blocca sulla rampa. Dopo una serie infinita di frustate da parte della Misstress, lo schiavo “Fufi” aiuta tutti. Stessi problemi anche nella novità delle isole. In 4 superano i rulli finali e con un po’ di fortuna anche il loro rappresentante resta incollato alla parete. 259-141 per la carne che distacca gli avversari

Nando Colelli, pornoattore ed ex del GF11, è il sorteggiato della carne per la prova della macchina del tempo. Questa sera i concorrenti sono tornati negli anni 80. Tra i vari strafalcioni c’è spazio anche per una partita a Twister.

Ciao Darwin 7 replica 15 giugno – A spasso nel tempo

Un amante della tecnologia e dei videogiochi è il concorrente dello spirito. Si tratta di un sigle, anzichè un Nerd. Bonolis infuriato, dopo diverse parolacce bippate, scappa nel set di a spasso nel tempo e regala una goffa caduta.

Continuano le castronerie con i concorrenti che scambiano wonder woman rispettivamente per una domatrice e per Lady Gaga. La pessima, ma divertente prova, termina con i due concorrenti che superata la linea del traguardo, si scontrano e volano a terra. Incredibilmente, lo spirito accorcia leggermente: 339-281.

Ciao Darwin 7 replica 15 giugno – il dibattito

La puntata, come prevedibile, è all’insegna del trash tra inquadrature, personaggi piccanti e continui doppi sensi dello stesso Paolo Bonolis. Peccato. Poi arriva il momento del dibattito tra le due fazioni, iniziando dagli spunti provenienti da web.

Nonostante la citazione su Sant’Agostino, lo scontro verbale risulta uno dei più poveri di contenuti di queste prime puntate. Tra fachiri, sensitivi, scambisti e “25 centimetri d’uomo” i contenuti scarseggiano. Il pubblico in studio premia la carne che allunga le distanze: 507-343.

Arriva l’atteso momento della prova di coraggio, questa sera si affronta il problema dell’alimentazione. Dopo due tentativi a vuoto, una concorrente della carne accetta, lo spirito invece aderisce alla prima chiamata, facendo recuperare 100 punti alla sua squadra.

La prima a cenare è la concorrente della carne. Per ogni piatto mangiato guadagna 20 punti. L’antipasto è blatte verrucose su pesto di bruchi. Il primo riso giallo ai vermi; il secondo spiedino di locuste e grilli; infine il dessert: zuccotto di larve con bava di lumacone. Complimenti alla donna che ha assaggiato tutto con ironia e senza batter ciglio.

La prova coraggio

Arriva il momento dello spirito. Per lei un menù diverso: antipasto scorpioni scottati con crema di larve rosse, primo scarafaggi in brodo, secondo fritto mistro di locustre e grilli, dessert macedonia di insetti, vermi, scarafaggi scorponi in succo di lumaconi. Complimenti anche a lei, che in un paio di situazioni ha persiono bissato.

Grappa di vespe o di scorpioni come ammazzacaffè per le due capitane. Entrambe la bevono e conquistano altri 20 punti. Oggetivamente Safiria Leccese è apparsa più in difficoltà. La carne resta in vantaggio ma lo spirito accorcia: 642-608.

Ciao Darwin 7 replica 15 giugno – defilé, sfilata intimo uomo e donna, Carne vs Spirito

Arriva anche questa sera il défilé. Prima categoria è il giorno, molto più gradevole lo spirito. Senza pausa si passa alla sera. Le due capitane scendono in passerella con una notte all’opera. Sorridente e disinvolta, sorprende la conduttrice de La strada dei miracoli.

Terminata l’opera si finisce in discoteca. La carne regala una spaccata, lo spirito appare fuori contesto. Arrivano i momenti piccanti con l’intimo maschile e femminile. La bravura oratoria di Paolo Bonolis in questo momento viene esaltata. La votazione premia la carne che ora guida 856-794. Questa sera anche il dinosauro sfila.

Il momento finale dei cilindroni è introdotto dal tradizionale spazio di Pupazzo criminale e dalla battuta di Tina Cipollari che chiede al suo rappresentante, gigolò di professione,quanto costano le sue prestazioni. A causa del distacco, lo spirito parte con una tacca d’acqua di svantaggio.

Dopo due domande per squadra, nessuna risposta corretta. Secondo la concorrente dello spirito a basket si gioca in 9. Clamoroso 9 domande fatte e nessuno dei rappresentanti ha saputo dare la risposta giusta: vince la carne!

Ciao Darwin 7 – La resurrezione torna sabato prossimo con la sfida tra Io so io e Noi non siamo niente.