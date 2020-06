Il film proposto nel pomeriggio di oggi da Canale 5, ha per titolo Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore.

La pellicola arriva sulla principale rete Mediaset dopo un solo passaggio avvenuto il 4 luglio 2019. Il film tv è di genere sentimentale ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è tedesca ed è datata 2019. La visione è aperta ad un pubblico trasversale.

Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Stefan Bartman. Personaggi principali sono Holly Reynold e Julian Cavendish interpretati rispettivamente da Nadine Warmuth e Mathias Harrebye-Brandt.

Le riprese si sono svolte tutte in Inghilterra dove è ambientata la vicenda raccontata, in particolare in Cornovaglia. La produzione è della FFP New Media Gmbh.

Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Morgens stürmisch, abends Liebe.

Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore – trama del film in onda su Canale 5

La trama ha come protagonisti Julian Cavendish e la fidanzata Holly Reynold. Julian è un architetto paesaggista e gestisce insieme al padre Richard un vivaio in Cornovaglia.

Holly lavora in una stazione televisiva regionale. Vive da anni insieme a Julian e nella loro famiglia ha portato i due gemelli Leo e Lisa di 16 anni nati da una sua precedente relazione.

I ragazzi considerano Julian come un vero e proprio padre. Ad un certo punto però appare nella vita di Holly un uomo di nome Vince Morgan che è stato l’amore fugace di una notte Holly nel corso di una vacanza spagnola. Ed è il padre dei gemelli. Vince non ha mai saputo di essere diventato padre. Adesso che si è riavvicinato ad Holly le chiede di poter incontrare i ragazzi.

Naturalmente Holly ne parla con Julian che rimane fortemente amareggiato. Teme che il suo futuro possa essere compromesso. Infatti aveva intenzione di chiedere ad Holly di sposarlo, di adottare i due ragazzini e addirittura di mettere in cantiere un figlio di tutti e due. Ora questo castello di sogni sembra in pericolo.

Il finale del film

Nella parte finale del film avviene un altro colpo di scena. Richard scopre accidentalmente di non essere il padre biologico di Julian. Tra i due c’era stata una discussione sopra le righe perché Julian aveva intenzione di modernizzare il vivaio e di trasformarlo in una azienda sostenibile. Poi si inserisce nella vicenda la dottoressa di famiglia Lauren Williamson.

Si scopre che quest’ultima aveva promesso alla defunta moglie di Richard di non rivelare mai che Julian non era figlio del marito.

Infine i due gemelli non trovano affatto antipatica la figura di Vince Morgan, il padre biologico. Insomma la situazione è complicata ma sarà un colpo di scena a modificare completamente le dinamiche familiari.

Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori