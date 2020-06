Sabato 20 giugno, alle 00:00 , Rai 1 trasmette il film Uno chef in corsia.

La pellicola del 2016 ruota attorno alle vicende di Dave Oberlin, uno chef destinato ad una brillante carriera. La durata è di un’ora e 27 minuti, le atmosfere sono da commedia sentimentale e romantica. La produzione è statunitense.

Uno chef in corsia Rai1 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ron Oliver. I protagonisti di Uno chef in corsia sono Ryan Rotmann nel ruolo di Dave Oberlin e Maya Stojan che interpreta Nina Kirby. Kristen Renton è invece Heather Cosworth-Wilson.

Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti. Mentre le musiche sono state composte dal pianista italiano Silvio Amato e dal direttore d’orchestra britannico Robert Irving. Inoltre la produzione è della Larry Levinson Productions. Il titolo originale è Diagnosis Delicious.

Uno chef in corsia – trama del film in onda su Rai 1

Il protagonista di Uno chef in corsia è Dave Oberlin, che ha da sempre la passione per i fornelli. Il giovane, grazie allo studio e al sacrificio, è riuscito ad diventare uno chef di talento. Ma le sue certezze crollano quando un video viene diffuso erroneamente nel web. Si tratta di una conversazione privata tra lui ed un noto critico gastronomico.

Dave si ritrova improvvisamente a dover affrontare le conseguenze della diffusione del filmato. Il suo nome infatti finisce in una sorta di black list per cui tutti i ristoranti gli chiudono le porte. Ma lui è un uomo caparbio. Ed è deciso a non voler lasciare il mondo della cucina.

Il finale del film

In attesa dell’occasione giusta e, per far fronte alle difficoltà economiche, è costretto ad accettare la proposta di una scuola d’arte culinaria gestita da un suo amico. Deve gestire dei corsi speciali di cucina.

Intanto la cardiologa Nina Kirby sta cercando di ottenere una promozione presso l’ospedale in cui lavora. Le serve un’idea originale. Il suo diretto superiore la informa che se consente a Dave di insegnare ai seminari di Healthy Living, dovrà assumersi la responsabilità. L’unico problema è che Nina non sa cucinare e non vuole imparare. Ci pensa la sua migliore amica e collega, Olivia a convincerla a frequentare la lezione di Dave

Durante le lezioni Nina, da sempre attenta alla corretta alimentazione, chiede a Dave di insegnarle una cucina salutare da poter utilizzare nella sua professione a vantaggio dei pazienti.

Il cuoco inizialmente si mostra restio. E’ troppo concentrato su se stesso e sul desiderio di ritrovare la notorietà perduta. Ma con il trascorrere del tempo Dave finisce per innamorarsi di Nina.

Uno chef in corsia Rai 1 Il cast completo

Di seguito il cast del film Uno chef in corsia ed i rispettivi personaggi interpretati: