Venerdì 19 giugno, in diretta dalle 21.25 su NOVE, va in onda la penultima puntata di Fratelli Di Crozza.

Maurizio Crozza racconta da sempre la politica attraverso la parodia di svariati personaggi. Tra le imitazioni classiche vi sono Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Mentre le new entry di questa edizione sono, tra gli altri, Irene Pivetti, il professor Franco Locatelli.E ancora Luca Zaia, Attilio Fontana e Giulio Gallera. Immancabile l’imitazione di Vittorio Feltri.

Fratelli di Crozza diretta 19 giugno 2020 imitazioni

La diretta inizia con la messa in onda un filmato del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’Rwm verte sugli assembramenti dei tifosi del Napoli dopo la sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Segue l’imitazione di Crozza. Non nasconde la felicità per la vittoria della sua squadra del cuore. Inoltre la soddisfazione è doppia per aver sfidato anche Cristiano Ronaldo, soprannominato da Crozza il “Guglielmo Tell dei rigori”. Inoltre De Luca ha ricevuto molte critiche da parte di Matteo Salvini. Nel filmato mandato in onda De Luca definisce il leader della Lega, ma non lo nomina direttamente.

Dopo la parodia Crozza prende dalle testate giornalistiche le notizie di cronaca, a seguito dell’incontro calcistico. Durante i festeggiamenti tre individui hanno puntato la pistola al proprietario di un motorino per rubarlo.

In ottomperanza ai provvedimenti sul Covid 19, la partita si è svolta a porte chiuse. Lo stesso accade per gli Stati Generali. Inoltre la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per il Caso Venezuela in cui sarebbero coinvolti i 5 stelle.

Fratelli di Crozza Alessandro Di Battista

Tra gli esponenti dei 5 Stelle Alessandro Di Battista si sta schierando contro il suo partito. E chiede di organizzare un Congresso.

Il finto Di Battista spiega che era in attesa di un incarico più rilevante ma Di Maio non ha mai fatto proposte concrete. Nel frattempo di Battista in un video pubblicato sui social ha raccontato la sua nuova vita. Al momento sta seguendo un corso di falegnameria a Viterbo. Ha imparato a realizzare gli incastri a nido di rondine.

Successivamente Crozza si occupa delle prossime elezioni e della Scuola. Il 20 ed il 21 settembre si terrà in Italia l‘Election Day, in cui i cittadini voteranno per il Referendum sui tagli dei Parlamentari e per le Elezioni Amministrative e Regionali.

Il Governo si occupa delle elezioni ma ha letteralmente abbandonato la Scuola, considerata come “l’ultimo dei problemi”. I ragazzini quando ad ottobre torneranno nelle scuole, non si ricorderanno nemmeno dove si trova l’edificio.Inoltre nel periodo di lockdown il Governo poteva approffittare per ristrutturare gli istituti scolastici che cadono a pezzi.

Matteo Salvini ed Irene Pivetti

Maurizio Crozza si occupa anche di Matteo Salvini. Il Leader della Lega è stato ampiamente criticato per aver mangiato delle ciliegie durante il discorso di Luca Zaia. Il Presidente della Regione Veneto stava parlando dei neonati morti a Verona a causa di un batterio.

Irene Pivetti invece è al centro di alcuni scandali. E’ stata accusata di aver comprato un carico di mascherine senza certificazione, non avrebbe pagato dei creditori, e dei produttori di piastrelle, scarpe ed altro. L’ex Presidente della Camera sarebbe indagata per riciclaggio e rischierebbe 12 anni di carcere. Avrebbe anche nascosto al Fisco alcuni beni.