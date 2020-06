Questa sera, venerdì 19 giugno, Carlo Conti conduce su Rai 1 la seconda puntata di Top Dieci, che vi raccontiamo in diretta. Appuntamento alle 21:25 dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, dove due squadre di vip giocano con le classifiche realtive alla cultura pop italiana degli ultimi sessant’anni. La regia è di Maurizio Pagnussat

Top Dieci diretta 19 giugno – Carlo Conti torna su Rai 1

Squadre vulcaniche, quelle protagoniste nella seconda puntata di Top Dieci del 19 giugno. Diletta Leotta, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio sfidano il team composto da Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Gigi D’Alessio. Mentre, ospiti della serata saranno Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo.

Il cuore dello show che vi raccontiamo in diretta è un gioco nel quale le celebrità provano a ricostruire hit parade e altre classifiche relative ad usi e costumi degli italiani dagli anni ’60 ad oggi. Un modo per capire com’è cambiata l’Italia. Inoltre, Carlo Conti presenta un contributo video per approfondire gli eventi principali di ciascun anno preso in considerazione.

Top Dieci va in onda in quattro puntate complessive e segna il ritorno di Rai 1 agli show di prima serata. L’esordio di una settimana fa ha riscosso un discreto gradimento di pubblico, pur destando qualche perplessità. Nonostante il gioco a squadre, il programma richiama nell’essenza altre trasmissioni che sfruttano l’effetto amarcord per intrattenere. A cominciare da I migliori anni, dello stesso Carlo Conti.

Peccati di originalità che, tuttavia, sembrano aver messo d’accordo uno zoccolo duro di telespettatori.

Seguiamo insieme in diretta la sfida della seconda puntata.

La diretta

La diretta di Top Dieci inizia con un siparietto tra Carlo Conti e Nino Frassica. L’attore e comico siciliano ha partecipato anche alla prima puntata e durante l’anteprima scherza con il conduttore, come se non si fosse mosso dal suo posto.

Ora, la presentazione delle squadre. I Talentuosi, ovvero Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Gigi D’Alessio contrapposti ai Siciliani, Diletta Leotta, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Mentre Mara Maionchi inaugura la serata con una delle sue uscite colorite, Cristiano Malgioglio prova dare lezioni di stile con una mascherina alquanto eccentrica.

Il 1983 è il primo anno a finire sotto la lente d’ingrandimento di Top Dieci del 19 giugno. Alle squadre il compito di completare la hit parade di quell’anno, dalla quinta alla prima posizione.

I Talentuosi – così chiamati perhé hanno partecipato a vari talent musicali – raccolgono i primi punti. Mara Maionchi, dal canto suo, ha già esaurito i bonus linguaggio colorito.

Say Say Say di Paul McCartney e Michael Jackson in quinta posizione, Vacanze romane dei Matia Bazar in quarta, poi Vamos a la playa, I like Chopin e Flashdance.

Subito la seconda prova: quali sono state le principali cause di litigi condominiali nel 2018?