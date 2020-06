Nuova settimana di programmazione per Melaverde che torna con la puntata del 21 giugno 2020. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.55. Precedentemente va in onda, come al solito. un’altra puntata di Le storie di Melaverde in cui un viaggio del passato viene riproposto in chiave differente. Ecco le località dove si trovano oggi Edoardo Raspelli e Ellen Hidding.

Melaverde 21 giugno 2020, Raspelli a Caserta

Dall’Europa, all’Asia, all’Africa il protagonista di oggi è il bovino più diffuso nel mondo: Il Bufalo. In Italia le maggiori presenze di questo animale si riscontrano nel Centro e nel Sud. Il suo latte è alla base di uno dei prodotti più succulenti ed invitanti che si possano trovare. Melaverde è andata in un’ azienda che alleva bufale in provincia di Caserta. Raspelli parla delle qualità di questa carne e vedremo anche come nascono salami e bresaole di bufalo. Naturalmente uno spazio d’eccezione è dedicato al prodotto principe della filiera: la Mozzarella di Bufala Campana.



Melaverde Hidding in Val Brembana

Il viaggio di domenica di Ellen Hidding è in Valle Brembana ad Averara. Qui c’è una azienda che da più di 10 anni ricava, da piante officinali e aromatiche coltivate e spontanee della zona, prodotti di cosmesi e medicinali.

Vedremo la raccolta e la lavorazione di queste piante. Ma è soprattutto una immersione in un ambiente incontaminato pieno di fascino, dove vivono ancora molti animali selvatici e dove la natura è ancora padrona. Insomma un viaggio alla scoperta delle forme e dei profumi di questi luoghi dove l’uomo è rimasto una presenza importante ma discreta in piena armonia con ciò che lo circonda. E dove il bosco si racconta con le sue bellezze attraverso un personaggio davvero singolare.

Il ritorno di Edoardo Raspelli

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli tiene compagnia ai telespettatori di Melaverde. Il programma di Canale 5, ideato da Giacomo Tiraboschi continua per tutta l’estate con puntate rivisitate. Raspelli, denominato il cronista della gastronomia, si alterna , una settimana sì ed una no, con Ellen Hidding.

Alle 11.30, invece Raspelli è al fianco della conduttrice olandese tutte le domeniche per Le storie di Melaverde.