Ha per titolo Uno stalker dal passato il film proposto oggi da La5. La pellicola ha atmosfere da thriller con ingredienti drammatici. Ha la durata di un’ora e trenta minuti ed è una produzione canadese del 2028. E’ consigliabile la presenza di un adulto accanto ai bambini per la visione del film. Le tematiche, infatti, sono delicate.

La regia è di David DeCoteau. I personaggi principali sono Bethany interpretata da Emmanuelle Vaugie e Paul a cui dà il volto Clayton Chitty

Ma ci sono anche Mel ovvero Scarlet Redpath e il Detective Palitsko interpretato da Diane Verhiel.

Le riprese si sono svolte a Cowichan Valley, un distretto regionale della Columbia Britannica in Canada. Alcune scene sono state girate a Vancouver.

La produzione è della Odyssey Media. Il titolo originale è My Mother’s Stalker. Il film è stato trasmesso per la prima volta nel Regno Unito il 2 May 2019.