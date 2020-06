Canale 5 propone oggi il film dal titolo Cantina Wader: Segreto di famiglia. Si tratta del sequel della prima pellicola che aveva come titolo Cantina Wader: L’Eredità.

La storia raccontata è di produzione tedesca e risale al 2018. Ma arriva sul piccolo schermo di Canale 5 per la prima volta in Italia.

La durata è di un’ora e 30 minuti, il genere è drammatico. Come abbiamo visto nel primo film tv la vicenda ruota intorno ad una azienda agricola molto rinomata di cui avrebbe dovuto occuparsi la protagonista Anne Wader.

Cantina Wader: Segreto di famiglia – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Tomy Wigand. Protagonista nel ruolo di Anne Wader è Henriette Richter-Röhl, giovane donna appassionata dell’arte della viticoltura. Accanto a lei la madre Käthe e la figlia diciassettenne Tori con problemi alla vista. La ragazza infatti è ipovedente.

Le riprese si sono svolte tutte in Germania dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della ARD Degeto Film in collaborazione U5 Filmproduktion GmbH.

Il titolo originale è Weingut Wader – Das Familiengeheimnis.

Cantina Wader: Segreto di famiglia – trama del film in onda su Canale 5

Dopo gli eventi accaduti nella prima pellicola, la protagonista Anne Wader, a malincuore ha rinunciato a gestire l’azienda vinicola di famiglia. È la madre Käthe ad occuparsene. Anne invece ha trovato una occupazione presso un’altra prestigiosa cantina, quella della famiglia Roschers. Naturalmente il suo pensiero va sempre all’azienda vinicola del suo defunto padre.

Col trascorrere del tempo però la madre Khate la informa che stanno accadendo episodi molto strani. Innanzitutto bisogna evidenziare che Käthe non ha alcun talento per gestire un’azienda vinicola. Inoltre, sa che da quando è stato assunto Rolf Scherer per gestire l’attività, molte scorte di vino stanno scomparendo dalla cantina. Inoltre ci sono anche problemi con la nuova annata di vino rosso. E il reparto qualità avverte Käthe che molte riserve di vino non hanno più lo stesso gusto. Come se fossero state manomesse.

Quando Anne viene avvertita dalla madre comincia a sospettare che qualcuno voglia sabotare l’azienda. Il pensiero della giovane protagonista va anche al fratello Matthias appena tornato da Amburgo.

Ma a questo punto accade un evento singolare che rimette tutto in discussione.

Il finale del film

Nella parte finale del film Anne riceve una lettera che contiene una confessione postuma del padre. Il genitore le rivela che Jannika Wader è in realtà su sua figlia biologica. Finora era stata sempre considerata come la figlia del fratello Bruno. Ciò significa che anche Jannika adesso deve entrare tra gli eredi dell’azienda.

Infine Anne deve affrontare un problema come madre. La figlia Tori, ipovedente, è fidanzata con un ragazzo e adesso vorrebbe convivere con lui.

Anne ha anche problemi personali che riguardano il suo rapporto con Valentin Berens. Ma non riesce a pensare ad un suo futuro proprio perché la figlia Tori è adesso al centro delle sue attenzioni.

Cantina Wader: Segreto di famiglia – il cast completo

Di seguito il cast del film Segreto di famiglia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori