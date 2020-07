Rai 4, canale 21 del digitale terrestre, propone venerdì 3 luglio Disorder La guardia del corpo. L’appuntamento è in prima serata, alle 21.20. Si tratta di una pellicola dalle intense atmosfere thriller e drammatiche datata 2015. La durata è di un’ora e trentotto minuti. La produzione è tra Francia e Belgio. La sceneggiatura è scritta da Alice Vinocour, Jean-Stéphane Bron.

Disorder La guardia del corpo su Rai 4, regia, attori, location, dove è girato

La regia è di Alice Vinocour. I protagonisti sono Matthias Schoenaerts (Le Fidéle) e Diane Kruger rispettivamente nei ruoli di Vincent e Jessica.

Le riprese si sono svolte in Costa azzurra. I luoghi interessati sono: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap d’Antibes ed Èze. La villa del magnate libanese, chiamata Maryland, è La dilecta di Cap d’Antibes a Juan Le Pins, una imponente costruzione degli anni Venti, la più prestigiosa di tutta la riviera francese.

La produzione è della Darius Films in collaborazione con Dharamsala e France 3 Cinéma.

Il film vuole puntare l’attenzione sul difficile e traumatico rientro dei soldati che hanno combattuto in Afghanistan.

Disorder trama del film in onda su Rai 4

La trama è incentrata su un ex agente delle forze speciali dell’esercito francese da poco rientrato dall’Afghanistan. Come accade a molti soldati, anche Vincent è affetto da Disordine da Stress Post-Traumatico. Ed ha anche un grave problema all’orecchio. Perciò non è autorizzato a ritornare in azione, nonostante faccia pressione per avere un altro incarico.

Vincent , tra una missione e l’altra, si occupa come guardia del corpo e responsabile della sicurezza presso ricchi privati o aziende. Riesce, così, a guadagnare molto più di quanto riceve nel corso delle missioni.

Il primo incarico che gli arriva, subito dopo il rientro, è curare la sicurezza di un mega ricevimento organizzato da un magnate libanese nella sua sontuosa villa in Costa Azzurra.

Sono invitati i maggiori esponenti internazionali della politica e del mondo economico.Vincent riesce a fare la conoscenza con la moglie del magnate, Jessica, giovane di origine tedesca di grande fascino. Conosce anche il figlioletto Ali.

Poco dopo riceve l’incarico di fare da guardia del corpo, 24 ore su 24 per alcuni giorni, a Jessica e al figlio nella villa. Il magnate deve assentarsi per alcuni giorni per un improvviso affare. Solo molto dopo, si scopre che l’uomo è un grosso intermediario che opera sul mercato internazionale delle armi.

Il finale del film

Vincent, però, soprattutto nella parte finale, viene totalmente coinvolto dalla vita privata della famiglia, diventando addirittura vittima della paranoia. Nonostante la calma apparente che regna a Maryland, avverte una minaccia che proviene dall’esterno. Sente, insomma, che i guai sono dietro l’angolo. E molto presto si accorge di aver ragione.

Infatti Jessica e figlio vengono assaliti da uomini mascherati. Vincent riesce a salvare madre e figlio ma è costretto ad uccidere.

Intanto tra Jessica e Vincent nasce un feeling che la giovane donna cerca di reprimere.