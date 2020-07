Ha per titolo Le bugie scorrono nel sangue il film proposto oggi da Rai 2. Per la fruizione in alta definizione è possibile sintonizzarsi sul canale 502 del digitale terrestre.

La pellicola arriva in prima visione televisiva, è di genere thriller, ha la durata di un’ora e 26 minuti ed è datata 2019. La produzione è statunitense.

Le bugie scorrono nel sangue film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Rebekah McKendry. La sceneggiatura è stata scritta da David Ian McKendry e Michael Prince. Personaggi principali sono Colleen interpretata da Robin Riker e Samantha Kirkpatrick a cui dà il volto l’attrice Brooke Newton. Personaggio maschile principale è Brad Kirkpatrick, ovvero l’attore Matthew Lawrence.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove ambientata la vicenda raccontata.

La produzione è della Psychotronic Film. La distribuzione è della Lifetime Television dove è andata in onda la pellicola per la prima volta negli Stati Uniti. Il titolo originale è Psycho Granny, ma il film è conosciuto anche con il titolo Lineage of Lies.

Una curiosità: il personaggio di Colleen, ovvero la cattiva per eccellenza, ha interpretato anche la strega cattiva Catherine Madison nella serie Buffy – l’ammazzavampiri. Altri ruoli di follia assassina ha interpretato in Crossing Jordan e Wizard in Waver Place.

Le bugie scorrono nel sangue – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda ha come protagonista Samantha, una giovane donna che ha perso la madre e non riesce ad elaborare il dolore. Essendo anche incinta e con la presenza dell’affettuoso marito Brad, cerca disperatamente un appiglio per continuare ad avere fiducia nella vita.

Improvvisamente un giorno compare Colleen che si presenta durante la lettura del testamento della madre. La donna afferma di essere la madre biologica della madre di Samantha, e quindi la nonna della protagonista.

Samantha nello stato di prostrazione in cui si trova crede immediatamente che Colleen sia la vera nonna. Purtroppo la realtà è completamente differente.

Intanto Samantha inizia un rapporto con Colleen di grande affetto. Ma il marito Brad l’avverte di non fidarsi eccessivamente. Samantha non raccoglie l’avvertimento. E poco dopo il terribile passato di Colleen viene a galla.

Colleen ha detto alla presunta nipote di essere stata una giovane madre incinta poco dopo aver sposato il fidanzatino del liceo. Aveva avuto una figlia di nome Melanie, ma il padre l’aveva tradita. La donna però non dice di aver ucciso il marito durante un viaggio nel Grand Canyon. Era riuscita ad evitare la condanna per assenza di prove.

A questo punto Colleen aveva abbandonato Melanie che era stata data in adozione.

Il finale del film

Negli anni successivi Colleen era ossessionata dal desiderio di trovare una famiglia perfetta. Si era inserita in vari nuclei familiari seminando purtroppo morte e distruzione ovunque. Intanto, nel finto ruolo di nonna, continua ad affascinare Samantha e ad intrufolarsi in ogni angolo della sua vita. Riesce persino a rubarle un campione di urina e scoprire che Samantha è incinta.

Aimee, la migliore amica di Samantha, la mette in guardia perché ha cominciato a diffidare di Colleen proprio per questo atteggiamento.

Successivamente Aimee chiede ad una agenzia di adozione di esaminare il profilo di Colleen. In seguito la affronta per dirle quanto ha scoperto. Aimee la accusa anche della morte del marito nel 1983. A questo punto Colleen mette in pratica un progetto omicida e strangola Aimee con una corda per tende. La vita di Samantha è in pericolo, lei dovrà lottare per con tutte le sue forze per difende sé stessa e la famiglia.

Le bugie scorrono nel sangue – il cast completo

Di seguito il cast del film Le bugie scorrono nel sangue e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori