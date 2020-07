Il film in onda oggi su Rai 1 ha per titolo Perduta nel Vermont. E’ proposto in prima visione televisiva nella tarda seconda serata della rete. Il genere è romantico – sentimentale con elementi drammatici legati alla perdita della memoria da parte della protagonista. La durata è di un’ora e trenta minuti.

La produzione è canadese e statunitense ed è datata 2017.

Perduta nel Vermont – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David Winning. I protagonisti principali sono Julie Gonzalo che si cala nel ruolo della scrittrice Angela Young, e il dottor Jeff Callan ovvero l’attore Benjamin Ayres. I telespettatori trovano Angela Young anche con il nome di Elizabeth.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare ad Agassiz, piccolo centro della British Columbia a circa 97 chilometri a est di Vancouver.Il titolo originale è Falling for Vermont. La pellicola è conosciuta anche con il titolo Romance d’automne.

La produzione è della Hallmark Channel.

Una curiosità: il Tv movie è il primo di sei film originali che costituiscono la lineup dal titolo “Fall Harvest” di The Hallmark Channel nel 2017

Perduta nel Vermont – trama del film in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Angela Young, una scrittrice di successo, che vive con il compagno Brad che riveste anche il ruolo di manager.Brad cura la sua attività letteraria ed è sempre pieno di impegni. La Young è stanca di tutto il clamore mediatico suscitato intorno alla sua attività, soprattutto intorno al suo ultimo libro che sta letteralmente spaccando in due la critica.Ma sta ottenendo un grande successo.

Decide allora di prendersi una vacanza e staccare dal consueto tran tran fatto di interviste e presentazioni. E organizza un viaggio nel Vermont. Durante il tragitto si scatena un improvviso temporale. La sua auto ha un guasto e lei resta vittima di un piccolo incidente. Tanto basta però, per procurarle un improvviso vuoto di memoria. Quando si sveglia trova accanto a sè Jeff Callan, il giovane medico della cittadina che le rivolge domande. Ma lei non sa rispondere. Non ricorda il suo nome e non trova i suoi documenti.

Il finale del film

Il dottor Callan le propone di restare a casa sua per tutto il tempo in cui non riuscirà a ricordare nulla. Angela si inserisce molto bene nella famiglia del dottore, single con due figli.

Ad un certo punto comincia a chiedersi se davvero vuole ritornare alla sua caotica esistenza passata oppure cambiare radicalmente il corso della sua vita.

Perduta nel Vermont – il cast completo

Di seguito il cast del film di Rai 1 Perduta nel Vermont e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori