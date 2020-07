Canale 5 propone nel pomeriggio di oggi il film tv dal titolo Bed & Breakfast With Love. La pellicola è una family comedy dalle atmosfere sentimentali con molti ingredienti romantici.

La produzione è tra Stati Uniti e Canada. L’anno di realizzazione è il 2015 e la durata è di un’ora e 21 minuti.

Bed & Breakfast With Love film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Peter DeLuise. I protagonisti principali sono Jenny Fintley interpretata dall’attrice Lacey Chabert e Brian Howell a cui dà il volto l’attore Brennan Elliott.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare in Pennsylvania e a New York. La città in cui è stato montato il set è Harrisburg, proprio la capitale dello stato della Pennsylvania.

La produzione è della Hallmark Channel in collaborazione con Better Road Productions e Front Street Pictures.

Il titolo originale è All of My Heart.

Il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti sul canale Hallmark Channel.

Bed & Breakfast With Love – trama del film in onda su Canale 5

La vicenda ha come protagonista Jenny Fintley, una giovane ristoratrice molto appassionata della sua professione di chef. La sua quotidianità viene improvvisamente sconvolta dalla notizia di aver ricevuto una eredità ad Harrisburg. In effetti le viene comunicato che è diventata proprietaria della metà di una tenuta di campagna, mentre l’altra metà è stata assegnata ad un business man, Brian, mai conosciuto da Jenny.

La giovane donna viene a sapere che l’altro proprietario è un uomo d’affari che lavora a Wall Street, ed è ossessionato dalla carriera che antepone a qualsiasi altro aspetto della sua vita.

Quando Jenny si reca sul posto, prende visione della proprietà, e immediatamente parla con Brian. Lei vorrebbe ristrutturarla mentre Brian vuole disfarsene.

La vista di quella proprietà così affascinante ha fatto sorgere in Jenny il desiderio di trasformarla in un Bed and Breakfast di charme.

La Fintley inizia una serie di discussioni con il suo comproprietario che alla fine acconsente alla ristrutturazione. Deve però tornare immediatamente a New York per motivi di lavoro. Qui lo attendono notizie drammatiche.

Il finale del film

Proprio nella parte finale del film Jenny vede rientrare inspiegabilmente Brian. L’ex presuntuoso uomo d’affari è stato ridimensionato. Innanzitutto ha perso il suo lavoro e l’appartamento di New York ed ora ha bisogno di una casa e di ricostruire la sua vita.

Intende stabilirsi nella villa con Jenny. I contrasti tra i due continuano per molto tempo. Ma iniziano anche i lavori per la ristrutturazione della tenuta ereditata. Così, col trascorrere del tempo, intuiscono di avere in comune molto più di quanto non pensassero.

Bed & Breakfast With Love – il cast completo

Di seguito il cast del film Bed & Breakfast With Love e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori