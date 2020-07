Finalmente I Sali e Scendi, attuali campioni di Reazione a catena, hanno vinto nel gioco finale dell’Ultima parola. E, quest’anno, per la prima volta hanno accumulato la somma di 36.750 euro. E’ accaduto nella puntata del 2 luglio del game sulla lingua italiana condotto per il secondo anno consecutivo da Marco Liorni.

Reazione a catena 2020 il percorso de I Sali e Scendi

I campioni in carica nel quarto appuntamento del game di quest’anno, si sono scontrati con I Terzo Tempo. Il gruppo di tre ragazzi giocavano in casa, essendo proprio di Napoli. “Abitate a 500 metri da qui e siete arrivati in ritardo” ha scherzato Marco Liorni. I ragazzi hanno spiegato di essere appassionati di rugby sport nel quale c’è il Terzo Tempo, che si gioca quando finisce la partita.Sono tre giocatori dell’Amadori Napoli, squadra che milita in Serie A. Dopo Caccia alla parola, ecco le altre fasi del game.

I Sali e Scendi vincono la prima catena musicale con tutti gli indizi. Ma portano a casa anche la seconda con un solo indizio: Triathlon e Prova. Per questa seconda catena la canzone era Ci vuole un fisico bestiale. Questa fase si conclude con 38 mila euro per i campioni e 8 mila per I Terzo Tempo.

Il percorso continua con Quando, Dove, Come, Perchè. I Terzo Tempo riescono a recuperare. Ma i campioni salgono a 48 mila euro.

Siamo già alle catene Una tira l’altra. I campioni indovinano la prima ma non risolvono la zip che viene sbagliata anche da I Terzo Tempo.

I campioni salgono a 70 mila euro. E indovinano anche la seconda catena compresa la zip da 20 mila euro. Adesso I Sali e Scendi sono a 99 mila, E i Terzo Tempo a 39 mila.

Reazione a catena 2020 l’intesa vincente, Ultima catena

All’intesa vincente I Terzo Tempo conquistano 13 parole nel giro di 60 secondi. Ma I Sali e Scendi ne indovinano 19. Ricordiamo che il loro record è 20. Portano al gioco finale 147 mila euro. Che diventano 36.750 euro per l’ultima parola.

I Sali e Scendi non comprano il terzo elemento. La prima parola è Sera. La parola da indovinare iniziava con El e finiva con E. I campioni dicono che si tratta di Elegante. E non vogliono neanche vedere il terzo elemento. Che viene svelato alla fine. Era Classico.

Vincono così la somma di 36.750 euro per la prima volta da quando sono tornati a giocare nell’edizione 2020. E stasera tornano per difendere il titolo.

Il format del gioco di Rai 1

Il gioco utilizza l’associazione logica di parole per mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli.

Ma, soprattutto, è decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata.

A questo link potete rivedere la puntata.