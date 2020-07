Venerdì 3 luglio, in diretta dalle 21.25 su Rai1, è andata in onda l’ultima puntata di Top Dieci. Carlo Conti chiude la prima edizione dello show, ideato durante la pandemia, nel quale due squadre di personaggi famosi si sfidano a colpi di classifiche sulla cultura pop italiana.

La prima squadra della quarta puntata è formata da Paolo Conticini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Mentre quella avversaria è composta da Marisa Laurito, Serena Rossi e Tosca D’Aquino. Ospiti del gran finale: Carlo Verdone e Loredana Bertè.

Top Dieci diretta 3 luglio ultima puntata

Carlo Conti presenta le due squadre che si sfidano nell’ultima puntata di Top Dieci:

I tale e quali: Paolo Conticini, Gabriele Cirilli, Sergio Friscia

Paolo Conticini, Gabriele Cirilli, Sergio Friscia Le vesuviane: Tosca D’Aquino, Marisa Laurito, Serena Rossi.

Si inizia subito con la prima classifica: hit parade 1971.E’ l’anno di Arancia Meccanica di Kubrick. E Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri vince l’Oscar come film straniero. Il cuore è uno zingaro cantato da Nadia e Nicola di Bari, vince il Festival di Sanremo.

Tra i brani più venduti del 1971 ci sono :

10 – La riva bianca la riva nera – Iva Zanicchi

9- 4 marzo 1943 – Lucio Dalla

8 – Pensiero- Pooh

7- Un fiume amaro – Iva Zanicchi

6 – Amore caro amore bello – Bruno Lauzi

Le squadre sono chiamate ad ordinare correttamente Love story, Amor mio, My sweet lord, Pensieri e Parole, Tanta di voglia di lei.

Iniziano Le Vesuviane che tentano con My sweet lord. Ma la risposta è errata. Indovinano I Tali e quali con Love story. E abbinano anche il quarto posto: My sweet lord di George Harrison. La squadra femminile indovina Amor mio di Mina al terzo posto. I rivali invece Tanta voglia di lei dei Pooh. Ad esclusione al primo posto Pensieri e parole di Lucio Battisti.

I tali e quali conquistano 5 punti. Le vesuviane solo uno.

Top Dieci I luoghi preferiti per fare l’amore

La classifica dei 10 luoghi preferiti per fare l’amore è completamente vuota. Ed è compito delle due squadre riempirla. Trai posti più amati emergono la classica camera da letto (primo posto), l’automobile, l’ascensore ed il bagno. Si aggiungono il treno (o l’aereo) ,il mare, l’ufficio ed la barca. Ci sono anche il parco (ultimo posto) e l’androne del palazzo.

Tra le proposte più bizzarre c’è quella di Marisa Laurito: fare l’amore davanti al frigorifero sbattendo continuamente lo sportello per prendere aria fresca. 10 punti per i Tali e quali e 7 per le vesuviane.

Ospite Loredana Bertè

La prima ospite dell’ultima puntata di Top Dieci è Loredana Bertè. La rockstar italiana si complimenta per la trasmissione che segue con passione.

Le vesuviane ed I tali e quali devono ordinare, secondo le settimane di presenza in hit parade, 5 brani della Bertè. Si tratta di Dedicato, E la luna bussò, Sei bellissima, Non ti dico no e Non sono una signora.

Conticini, Friscia e Cirilli indovinano il brano all‘ultimo posto: Sei bellissima (1975). Le vesuviane invece si aggiudicano un punto con il quarto posto: Dedicato (1978). Al terzo posto invece c’è Non ti dico no (2018) con i Boomdabash. Marisa Laurito indovina il secondo posto: E la luna bussò (1979) . Al primo invece Non sono una signora (1982).

Nel corso del gioco la Bertè racconta di essere stata la prima ad aver portato in Italia il reggae. Si ispirò a Bob Marley. Era stata ad un suo concerto in Giamaica quando lui non era ancora celebre.

Top Dieci diretta 3 luglio Le signorine Buonasera

La prossima classifica è dedicata alle signorine Buonasera. E della nascita della Rai. Il primo canale nasce infatti il 3 gennaio 1954. La Tv all’epoca era un bene di lusso ed in pochi ne possedevano una. Molti per guardarla si riunivano nei bar o o casa di amici.

Le trasmissioni venivano introdotte dalla annunciatrici. Nella classifica vengono ordinate in base agli anni di presenza in televisione.

10 Beatrice Cori

9 Peppi Franzelin

8 ex aequo Aba Cercato e Maria Rita Viaggi

7 Marina Morgan

6 Paola Perissi

Le annunciatrici mancanti sono Nicoletta Orsomando, Maria Grazia Picchetti,Rosanna Vaudetti,Anna Maria Gambineri e Mariolina Cannuli.

Le vesuviane indovinano il quinto, quarto e secondo posto: Mariolina Cannuli,Anna Maria Gambineri e Rosanna Vaudetti. I tali e quali invece abbinano Maria Grazia Picchetti al terzo posto. Prima in classifica Nicoletta Orsomando che vanta 40 anni di annunci.

Al momento le donne sono in vantaggio con 17 punti contro 12 dei colleghi maschi.

Top Dieci I brani più ballati del 1979

E’ ora di passare ai brani più ballati nel 1979. E’ l’anno in cui vennero sequestrati Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi. Il Festival di Sanremo fu vinto da Mino Vergnaghi con Amare.

I brani in classifica nella top ten:

10 Knock on wood Amii Stewart

9 Bad girls Donna Summer

8 I wil survive Gloria Gaynor

7 Hare your body The Jacksons

6 Don’t stop ’til you get enough Michael Jackson.

I Tali e quali compiono la tripletta indovinando gli ultimi posti. 5 Boogie Wonderland (Earth, wind & fire), 4 YMCA (Village people),3 Born to be Alive (Patrick Hernandez). Secondo posto per Ring my bell (Anita Ward) e primo per Le freak (Chic), abbinati dalle Vesuviane.

Gli indumenti maschili più odiati dalle donne

La seconda classifica vuota è dedicata agli indumenti maschili più odiati dalle donne.

Gli uomini indovinano: calzini bianchi, mutandine bianche,jeans col cavallo basso,sandali da frate e camicia a mezze maniche.Le donne invece: marsupio, canottiere, maglia della salute, pantaloni a pinochietto e la maglia a v nera. Le vesuviane sono ancora in vantaggio con 25 punti.

Top Dieci diretta 3 luglio Hit parade 1968

Carlo Conti si dedica al 1968. E’ l’ anno della rivoluzione culturale e studentesca. Il mondo è scosso dalle morti di Martin Luther King e di Kennedy. Al cinema Sergio Leone firma il capolavoro C’era una volta il west . Infine al Festival di Sanremo vince Canzone per te, interpretato Sergio Endrigo e Roberto Carlos.

Nei primi dieci posti della hit parade ci sono:

10 Giocattolo Gianni Morandi

9 Angeli negri Fausto Leali

8 Il volto della vita Caterina Caselli

7 L’ora dell’amore I camaleonti

6 Rain and tears Aphrodite’s childs.

I tali e quali indovinano il quinto posto in classifica: La tramontana di Antoine. Le rivali invece il quarto: Applausi de I Camaleonti. Gli uomini si aggiudicano anche le restanti posizioni. Terzo posto per La nostra favola di Jimmy Fontana, secondo per La bambola di Patty Pravo. Primo per Azzurro di Adriano Celentano. Le squadre sono ora in perfetta parità. 26 punti sia per I Tali e quali che per le Vesuviane.

Top Dieci Motorini del 1974

Carlo Conti si occupa ora delle due ruote. In particolare dei motorini del 1974. Quell’anno la Lazio vinse lo scudetto. Mentre al Festival di Sanremo si afferma Iva Zanicchi con Ciao cara come stai.

Nel 1974 la classifica parziale dei motorini in voga era la seguente:

10 Beta 50

9 Cavalcone cross

8 5v enduro

7 Export

6 Gulp

Seguono al 5 Corsarino, 4 Caballero, 3 Boxer, 2 Ciao, 1 Vespa. La maggior parte degli abbinamenti è stata eseguita da I tali e quali.

Ospite Carlo Verdone

Top ten ospita l’attore e regista romano Carlo Verdone. Durante la pandemia ha dovuto sospendere l’uscita nelle sale del suo ultimo film Si vive un volta sola. La pellicola uscirà al cinema nei prossimi mesi, forse nel 2021.

Top Ten mostra alcune immagini dei suoi personaggi più celebri. Alcuni di essi, come Mimmo e Furio, sono nati prima in televisione. E successivamente sono stati riproposti sul grande schermo.

Il compito delle squadre è ordinare i film del cuore di Carlo Verdone. Ci sono Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Viaggi di nozze, Borotalco, Compagni di scuola ed Un sacco Bello.

Al quinto posto c’è Maledetto il giorno che t’ho incontrato. Il film del 1992 con Margherita Buy ha vinto 5 David di Donatello. Al penultimo invece Viaggi di Nozze del 1995, con Claudia Gerini.

Al terzo invece Compagni di scuola (1988), con un cast variegato. C’erano Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini, Athina Cenci, Natasha Hovey e tanti altri. Secondo posto per Borotalco, film del 1982 con Eleonora Giorgi. Infine al primo Un sacco bello del 1980.

Top Dieci diretta 3 luglio Album più venduti 1995

La successiva classifica di Top Dieci è dedicata agli albumi più venduti 1995. E’ l’anno avvento di Internet ed una famiglia su due ha il video registratore. Michelangelo Antonioni riceve l’Oscar alla carriera.

Va in onda la prima puntata di Carramba con Raffaella Carrà. La Juve di Marcello Lippi vince il 23esimo scudetto. A Sanremo vince Giorgia con Come saprei. Ma ci lascia Mia Martini.

Nel 1995 negli ultimi dieci posti della Top Ten c’erano:

10 La donna, il sogno ed il grande incubo 883

9 Nobody else Take that

8 Made in Heaven

7 Io sono qui Claudio Baglioni

6 Prendilo tu questo frutto amaro Antonello Venditti

I tali e quali sono i primi ad ordinare i brani mancanti. Al quinto posto c’è il Greatest hits 1985-1995 di Michael Boton, Le ragazze dei Neri per caso, e Destinazione paradiso di Gianluca Grigrani. Secondo posto per Non calpestare i fiori del deserto di Pino Daniele. Primo posto invece per Spirito divino di Zucchero.

La classifica social sui dolci preferiti

L’ultima classifica di Top Ten è incentrata sui dolci preferiti degli italiani.

Le vesuviane indovinano: il tiramisù (primo posto), la millefoglie, il profiteroles, la pastiera napoletana e la cheesecake. I tali e quali: i cannoli siciliani,il babà, la cassata, la crostata, la sfogliatella.

Nessuna coppia vince la sfida in quanto le squadre hanno riportato un punteggio di parità.

Termina così l’ultima puntata di Top dieci.