Ha per titolo Inga Lindstrom: Legami di sangue il film che La5 manda in onda oggi. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre con la pellicola di genere sentimentale con atmosfere drammatiche. La durata è di un’ora e venti minuti, la produzione, tedesca, è datata 2008. Inga Lindström è lo pseudonimo con cui si firma Christiane Sadlo, sceneggiatrice, scrittrice e giornalista tedesca. Dai suoi romanzi sono stati tratti molti film per la Tv trasmessi prevalentemente sulla rete tedesca ZDF.

Inga Lindstrom: Legami di sangue – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Andi Niessner. Protagonisti della vicenda sono Valerie Borg interpretata da Saskia Valencia e Olof Wilander a cui dà il volto Dietrich Mattausch.

Le riprese si sono svolte in Svezia, in particolare nel piccolo centro di Boxenberg ed a Nyköping, città della Svezia nella contea di Södermanland.Le prime scene sono state girate a Stoccolma.

Il titolo originale è: Inga Lindström – Sommer der Entscheidung. La produzione è della Bavaria Film.

Inga Lindstrom: Legami di sangue – trama del film in onda su La5

La vicenda raccontata ha come protagonista Valerie Borg, un avvocato molto noto, una donna in carriera che si è stancata della vita frenetica do Stoccolma dove vive. Valerie ha un figlio di dieci anni, Lasse, ed è madre single. Decide di trasferirsi con il ragazzino nel piccolo centro di Boxenberg ed iniziare una nuova esistenza, più tranquilla ed appagante lavorando presso uno studio di consulenza legale.

Prima di lasciare Stoccolma incontra Marcus Hansen che ritrova di nuovo appena arrivata a Boxenberg nel corso di un incontro sul suo nuovo lavoro organizzato da Ludwig Steckelson. Quest’ultimo è responsabile dello studio legale in cui prende servizio già dall’indomani.

Mentre Valerie sta per lasciare l’ufficio, entra Olof Wilander, il suocero di Marcus e riconosce immediatamente Valerie come la figlia illegittima di cui non ha parlato a nessuno. Resta sconvolto da questa visione è, senza riflettere, prega Ludwig di non assumere Valerie. Teme che la verità sul suo legame con la ragazza, potrebbe distruggere il suo matrimonio e la sua famiglia. Ma subito cambia idea

Il finale del film

Nella parte finale del film Olof vuole conoscere meglio chi è sua figlia. Ecco perché le affitta una suggestiva casa al lago dove si reca spesso in visita a lei e suo figlio. Intanto Valerie e Marcus si ritrovano innamorati l’uno dell’altra. Però Marcus non ha il coraggio di confessare che è ancora sposato con Leonie, la figlia di Olof e quindi sorellastra di Valerie.

Inga Lindstrom: Legami di sangue – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom: Legami di sangue su La5 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori