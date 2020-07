Stasera in Tv domenica 5 luglio. Rai1 trasmette le repliche della prima serie Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada. Su Canale 5 invece torna in onda la seconda stagione di Rosy Abate.

Stasera in Tv domenica 5 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola: “Fidarsi… è bene?”. Fabrizio (Andrea Bosca) accetta l’aiuto di Enrico (Lino Guanciale) dopo un diverbio con il padre, ma è costretto a rivelare dei segreti di cui Lisa (Vanessa Incontrada) è all’ oscuro. Intanto Mia (Ludovica Coscione) pensa al ragazzo conosciuto in piscina.

A seguire, “La forza della debolezza”. Enrico si comporta come se il bacio con Lisa non abbia significato nulla. Lisa scopre che Enrico ha preso come cliente Rocco, il marito di Perla: i due stanno divorziando.

Su Rete 4, alle 21.25, Freedom oltre il confine. Secondo appuntamento con le repliche del programma di Roberto Giacobbo. Anche stasera il giornalista ci mostra luoghi difficilmente esplorabili: per effettuare le riprese la troupe utilizza 5 piccole telecamere automatiche che consentono di non rifare mai un servizio. Tra le tappe di stasera, l’isola d’Elba.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Rosy Abate 2. Titolo dell’episodio di stasera: “Una diabolica partita a scacchi”. Luca è convinto che Leonardo sia colpevole dell’omicidio di Nadia. L’uomo affronta Rosy (Giulia Michielini), ma lei tenta di difendere il figlio adducendo la mancanza di prove. Più tardi Regina consiglia a Rosy di assumersi la responsabilità dell’omicidio al posto di Leonardo.

Stasera in Tv domenica 5 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di , L’incredibile vita di Norman, con Richard Gere, Michael Sheen. New York, Anni 90. Norman Oppenheimer (Richard Gere) è un modesto faccendiere ebreo che diventa amico di Micha un promettente politico dello stato d’Israele. Quando Micha anni dopo fa carriera, Norman si trova contro ogni aspettativa a essere percepito come un uomo dotato di grande potere.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di James Bridges, Sindrome cinese, con Michael Douglas, Jane Fonda. Durante un servizio tv su una centrale nucleare in California, la giornalista televisiva Kimberly e l’operatore Richard assistono ad un incidente e cercano di saperne di più.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In time, con Justine Timberlake, Amanda Seyfried. In un futuro inquietante, la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo, bisogna pagare: Will cerca di riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.

I film trasmessi su Paramount, La5

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 2001, di Gore Verbinski, The Mexican, con Brad Pitt, Julia Roberts. Per amore della sua fidanzata, il ladruncolo Jerry promette di “ritirarsi”. Ma prima deve fare un ultimo lavoretto: recuperare una pistola d’epoca sulla quale pesa un’antica maledizione.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di K. Jones, Stanno tutti bene, con Robert De Niro, Drew Barrymore. Rimasto vedovo, Frank va a trovare i quattro figli che vivono sparsi in punti diversi degli Stati Uniti. Le sue visite a sorpresa regaleranno amare bugie e verità inaspettate.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Brett Ratner, Red Dragon, con Edward Norton, Anthony Hopkins. L’ex agente dell’Fbi Will Graham è sulle tracce di Red Dragon, un folle assassino accusato di efferati omicidi. Per risolvere il caso chiederà a aiuto a Hannibal Lecter.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Allan Mauduit, Ribelli, con Cécile de France, Yolande Moreau. Sandra, Marilyn e Nadine uccidono accidentalmente il loro capo. Vicino al corpo trovano una borsa piena di soldi: le tre decidono di rubare il malloppo e di sbarazzarsi del cadavere.