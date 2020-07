Rai 2 propone oggi il quarto episodio della serie Maiorca Crime che ha per titolo Il fan numero uno. L’appuntamento per l’alta definizione è al numero 502.

Ricordiamo che la serie, il cui titolo originale è The Mallorca Files, è stata realizzata per la BBC One. E si compone complessivamente di 21 episodi. L’ideazione e la sceneggiatura sono di Dan Sefton.

Maiorca Crime – protagonisti, regia, dove è girato

La regia del quarto episodio è di Rachael New che è stato anche uno degli sceneggiatori dell’episodio insieme a Dan Sefton.

Protagonisti di tutta la serie sono due poliziotti Miranda Blake e Max Winter interpretati rispettivamente da Elen Rhys e Julian Looman. Sono stati inviati nell’isola di Maiorca per cercare di contrastare i crimini commessi dalla comunità locale contro gli ospiti internazionali.

Miranda Blake è una agente investigativo della polizia metropolitana di Londra. Max Winter invece è stato inviato dalla Germania. I due devono lavorare insieme ad Inés Villegas, capo della polizia di Maiorca.

Le riprese si sono svolte a Palma di Maiorca che fa parte delle Isole Baleari. É già stata commissionata una seconda stagione dalla BBC One.

La produzione è della Cosmopolitan Pictures in collaborazione con Clerkenwell Films e British Broadcasting Corporation (BBC). L’episodio è andato in onda per la prima volta in Gran Bretagna il 25 novembre 2019. È stato trasmesso anche nei Paesi Bassi lo scorso 30 marzo 2020. Adesso arriva in Italia in prima visione assoluta.

Maiorca Crime: Il fan numero uno – trama quarto episodio

I tre protagonisti della serie, ovvero Miranda Blake, Max Winter ed Inés Villegas, devono indagare questa volta sulla sparizione improvvisa di una top model. Il capo della polizia di Palma Inés Villegas si rivolge a Miranda e Max per indagare sulla scomparsa di una famosa indossatrice, sorella di un altrettanto noto interior designer tedesco, Otto Caligari.

La giovane modella Valentina Caligari è stata vista per l’ultima volta su un treno. Stava recandosi ad un appuntamento di lavoro. In particolare aveva scelto per il suo viaggio un antico treno storico per arrivare nella città di Soller, piccolo comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle isole Baleari.

L’indagine conduce i due investigatori nel mondo della moda. Si trovano così ad interrogare molti personaggi stravaganti ma famosi. Ognuno è ossessionato dall’importanza di mantenere la propria popolarità. Sono personaggi in effetti proiettati soltanto sulla loro carriera. Ed è proprio in questo ambiente che Max e Miranda dovranno scoprire perché Valentina Caligari è svanita nel nulla.

Innanzitutto bisogna comprendere se si tratta di una vendetta personale, oppure se si è voluto colpire il fratello Otto Caligari.

Maiorca Crime: Il fan numero uno – il cast completo

Di seguito il cast del film Maiorca Crime: Il fan numero uno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori