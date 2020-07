Cielo manda in onda questa sera il film dal titolo Seduzione fatale. Si tratta di una vicenda di genere thriller che indaga sui motivi reconditi di una improvvisa infedeltà alla vigilia delle nozze.

La pellicola è datata 2016, è una produzione statunitense della durata di un’ora e 30 minuti.

Seduzione fatale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Bram Coppens. Protagonisti sono Tara e Patrick interpretati rispettivamente dagli attori Jaimie Alexander e Wes Bentley. Ruolo importante ricopre anche il personaggio di Michael a cui dà il volto Cam Gigandet.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New Orleans. La produzione è della Bullet Entertainment.

Una curiosità: gli attori Wes Bentley ed Alexandra Breckenridge sono apparsi nella serie cult American Horror Story. In particolare Alexandra Breckenridge ha preso parte alla prima stagione che aveva come sottotitolo Murder House. Invece Wes Bentley è stato uno dei protagonisti di due stagioni, in particolare Hotel e Roanoke.

Il titolo originale è Broken Vows.

Seduzione fatale film – trama del film in onda su Cielo

La trama ha come protagonista Tara, fidanzata con Michael. I due sono prossimi alle nozze. E Tara ha organizzato con le sue amiche, tra cui la più cara Debra, l’addio al nubilato. Ha scelto un notissimo locale di New Orleans per i suoi ultimi giorni da single.

Ma, complice qualche bicchiere di vino in più, Tara nota il barista Patrick. Presa da un impulso improvviso, trascorre la notte con lui. In effetti tutto era cominciato con un semplice bacio, ma Patrick viene subito attratto dalla bellezza di Tara e consuma con lei un rapporto intimo.

Quando la mattina dopo Tara si sveglia nel suo letto, ripensa a quanto è accaduto e viene assalita dai sensi di colpa. A questo punto sente il desiderio di tornare immediatamente dal futuro sposo.

Ma quella che sembrava una semplice scappatella, per Patrick ha assunto un significato differente. Il ragazzo è in preda oramai ad una vera e propria ossessione segreta per Tara.

Quando si accorge che la ragazza è scappata da lui, si presenta a casa di Tara e tenta di nascosto in tutti i modi di annullare il matrimonio con il fidanzato.

Il finale del film

Nella parte finale del film, la sua attrazione si trasforma in una vera e propria follia. È determinato a strappare Tara a Michael e ad averla tutta per sé, costi quel che costi.

Non riuscendo ad impedire il matrimonio, segue gli sposi in luna di miele. Ed è proprio in questa occasione che esplode tutta la sua rabbia omicida. Patrick è disposto ad uccidere e Tara finalmente comprende l’errore compiuto e le conseguenze che adesso dovrà pagare.

Insomma la situazione le è sfuggita di mano ed ha capito che potrebbe essere lei la vittima di Patrick se non acconsente al suo diktat. La ragazza adesso deve trovare in sé stessa la forza per confessare innanzitutto la verità al marito, e poi impedire a Patrick di distruggere non solo il suo matrimonio, ma anche la sua vita.

Una considerazione: il contenuto del film ha molte attinenze con Attrazione fatale, il notissimo film di Adrian Lyne interpretato da Glenn Close. Soltanto che qui le parti sono invertite.

Seduzione fatale – il cast completo

Di seguito il cast del film Seduzione fatale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori