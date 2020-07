Ha per titolo Chiamatemi Anna la serie che Rai 2 manda in onda dal 6 luglio 2020 nella fascia del day time pomeridiano. Il prodotto che arriva per la prima volta in chiaro, è una delle serie più amate dai fruitori di Netflix. Il titolo del primo episodio proposto è State per decidere della vostra sorte.

La programmazione di Chiamatemi Anna è fissata dal lunedì al venerdì alle ore 15.20.

Rai 2 propone un episodio al giorno della durata di 44 minuti. Si inizia con la prima stagione composta da sette episodi. Vedremo che la rete diretta da Ludovico Di Meo sceglie di trasmettere anche le altre tre stagioni che compongono il prodotto.

La produzione è canadese ed è datata 2027. Le atmosfere sono a metà strada tra la commedia e il teen drama.

Chiamatemi Anna: State per decidere della vostra sorte – regia, protagonisti, dove è girato

La regia di Chiamatemi Anna è di Maria Walley Beckett che ha anche ideato le tre stagioni. Protagonista della storia è Anne Shirley interpretata dall’attrice Amybeth McNulty. La ragazzina è una tredicenne scozzese dall’aspetto familiare. Ha lentiggini, capelli rossi, un carattere estroverso, sempre positivo e tanta fantasia che spesso la allontana dalla realtà.

Le riprese si sono svolte in Canada. In particolare in Ontario. Molte scene sono state girate sull’Isola del Principe Edoardo, luogo di ambientazione del romanzo.

La produzione è della Northwood Entertainment. Il titolo originale è Anne.

Chiamatemi Anna serie tv – trama generale

La trama generale è basata su Anna Shirley, una bambina orfana di ambedue i genitori, Walter e Bertha Shirley, deceduti per aver contratto una malattia infettiva. La piccola viene affidata a varie famiglie dove viene trattata male e picchiata. Finisce allora in un orfanotrofio dove subisce quello che oggi si chiama bullismo.

Un giorno, per caso, Anna viene affidata a due anziani fratelli, Marilla e Matthew Cuthbert, che avevano chiesto un ragazzino per essere aiutati nei lavori in campagna. Dopo l’iniziale, diffidenza, i due anziani fratelli iniziano a cinsiderarla una figlia.

Trama primo episodio – State per decidere della vostra sorte

Il titolo originario del primo episodio è Your Will Shall Decide Your Destiny.

La storia inizia ad Avonlea, nell’isola di Prince Edward, in Canada. Due fratelli anziani di Green Gables, decidono di adottare un ragazzo per poter essere aiutati nei lavori della fattoria. Marilla Cuthbert, la sorella più severa e giudiziosa, inoltra la richiesta alla signora Spencer che sbriga le pratiche. Matthew Cuthbert, il fratello più introverso e impacciato, si reca fino alla stazione in calesse ma al posto del ragazzo trova una gracile ragazzina dai capelli rossi.

Durante il tragitto la ragazzina racconta di quanto è felice di essere stata adottata. Arrivati a Green Gables, Marilla si stupisce quasi più di Matthew nel vedere che al posto di un ragazzo è stata adottata una ragazza. Decide di riportarla dalla signora Spencer il giorno successivo. Anna scoppia in lacrime. Quando Marilla le chiede come si chiama, dice di chiamarsi Anna.

Il giorno seguente, Marilla accompagna Anna dalla signora Spencer che, invece di riportarla all’orfanotrofio, decide di affidarla ad una sua vicina che ne ha bisogno come bambinaia. Vedendo l’infelicità sugli occhi della povera Anna, Marilla cambia idea e la riporta a casa.

Anna conosce Diana, la giovane figlia della famiglia Barry, che abita vicino a Green Gables. Le due ragazzine si promettono amicizia per sempre. La felicità, però, non è destinata a durare a lungo. Infatti Anna prende la preziosa spilla di ametista di Marilla per giocare, la perde, e l’anziana signora va su tutte le furie. Vuole rimandarla all’orfanotrofio.

Chiamatemi Anna serie tv – il cast completo

Di seguito il cast del film Chiamatemi Anna: State per decidere della vostra sorte e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Amybeth McNulty ( Anna dai capelli rossi ): Anna Shirley Cuthbert

( ): Anna Shirley Cuthbert Geraldine James : Marilla Cuthbert

: Marilla Cuthbert R.H. Thomson : Matthew Cuthbert

: Matthew Cuthbert Dalila Bela : Diana Barry

: Diana Barry Lucas Jade Zumann : Gilbert Blythe

: Gilbert Blythe Aymeric Jett Montaz : Jerry Baynard

: Jerry Baynard Corinne Koslo : Rachel Lynde

: Rachel Lynde Dalmar Abuzeid : Sebastian “Bash” Lacroix

: Sebastian “Bash” Lacroix Cory Grüter-Andrew : Cole Mackenzie

: Cole Mackenzie Kyla Matthews : Ruby Gillis

: Ruby Gillis Miranda McKeon : Josie Pye

: Josie Pye Glenna Walters : Tillie Bolter

: Tillie Bolter Lia Pappas-Kemps : Jane Andrews

: Jane Andrews Jacob Ursomarzo: Moody Spurgeon

Doppiatori