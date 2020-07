Non fidarti di nessuno è il film che La5 manda in onda oggi. Le atmosfere sono drammatiche con incursioni frequenti nel thriller. La durata è di un’ora e trenta minuti, la produzione è canadese ed è datata 2026. Le tematiche affrontate evocano il genere legal – trhriller.

Non fidarti di nessuno – regia, protagonisti, dove è girato

Il film è diretto da film diretto da Curtis Crawford. Protagonista è Kate MacIntyre, interpretata dall’attrice Nicole de Boer. Il personaggio è un procuratore distrettuale che si è allontanata dal tribunale dopo una esperienza drammatica. Nel cast anche Steve Bacic che interpreta Vargano,il cattivo della vicenda.

Le riprese si sono svolte ad Ottawa, in Ontario, nel Canada. La produzione è della Odyssey Media in collaborazione con Daro Film Distribution e Zed Filmworks.

Una curiosità: la protagonista ha recitato anche in My Mother’s Secret.

Non fidarti di nessuno – trama del film in onda su La5

La trama del film è incentrata sull’assistente Kate MacIntyre che sta lavorando al caso Vargano, un criminale apparentemente inafferrabile. Ma due uomini chiave per l’accusa furono uccisi da un cecchino proprio di fronte a lei.

Terrorizzata dagli omicidi, Kate lascia la sua professione per diventare docente. Quando il suo vecchio capo, Frank Murphy, chiede il suo aiuto, accetta di lavorare come consulente insieme a Frank e Greg Nealand, il suo nuovo assistente.

Ma il ritorno di Kate al suo lavoro comincia a procurare dinamiche strane. Accadono fatti inquietanti che mettono in pericolo Kate e Greg costretti ad entrare nel programma di protezione dei testimoni.

Daniel Leaton mentre si lavora sul caso, trova altri particolari molto sospetti. .

Il finale del film

Nella parte finale del film c’è tutto il mistero su chi sta lavorando per Vargano. Una vera e propria squadra di esperti sta facendo in modo che Kate non trovi prove.La donna, però, sta per portare alla luce una fitta rete di imbrogli. In particolare una incredibile truffa finanziaria.

Tra le scene più significative, la parte in cui Kate si ritrova in una casa della sorveglianza ma senza internet e senza comunicazione con il mondo esterno. Da quel momento deve lottare per la verità, ma sopratutto per la sua vita

Non fidarti di nessuno – il cast completo

Di seguito il cast del film Non fidarti di nessuno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori