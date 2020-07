Black Butterfly film Rai 3

Black Butterfly è il titolo del film di genere thriller proposto alle 21.10 su Rai 3. La durata è di un’ora e 33 minuti, la produzione è statunitense ed è stato proiettato per la prima volta nelle sale d’oltre oceano nel 2017.

Black Butterfly – regia, protagonisti, dove è girato

Il regista di Black Butterfly è Brian Goodman, che ha lavorato ad Hollywood principalmente come attore in film come Munich, o Fast and Furious – Tokyo Drift. Nella parte del protagonista, Paul, recita Antonio Banderas, mentre l’antagonista, Jack, è interpretato dall’attore irlandese Jonathan Rhys Meyers.

Il film è stato girato in diversi studi statunitensi. Ma per alcune scene in esterna il regista ha preferito location italiane. Monte Livata, nei pressi di Subiaco, paesino sito nel Lazio, è stato scelto per i panorami invernali particolarmente brulli e misteriosi. Per altre riprese sono state interessate alcune strade di Subiaco tra cui Via della Bandita, Sp44b, via dei Boschi, via della Prateria chiuse al traffico nel corso delle riprese.

Hanno prodotto il film gli studi: Ambi Pictures, Paradox Studios, Battleplan Productions, Compadre Entertainment.

La colonna sonora invece è composta da Federico Jusid, pluripremiato compositore argentino che si è occupato anche di numerose musiche per tv-movie e serie TV in Argentina.

Black Butterfly – trama del film in onda su Rai 3

Paul (Antonio Banderas) è uno sceneggiatore ex scrittore di romanzi. Da quando la moglie lo ha lasciato quattro anni prima, si trova in grave crisi di creatività. Così, si trova costretto a vendere la sua casa di campagna, alla quale però nessuno sembra essere interessato. Almeno finché non incontra Jack, vagabondo che aiuta Paul a risolvere una questione con un camionista locale. Paul aveva tagliato la strada all’uomo, che intendeva scatenare una rissa. Ma Jack mette in fuga il camionista atterrandolo, e sussurrandogli una misteriosa frase all’orecchio.

Jack e Paul entrano subito in sintonia, tanto che quest’ultimo ospita Jack per un breve periodo, per ringraziarlo dell’aiuto offerto. Jack sembra sempre più interessato alla vita di Paul, tanto da suggerirgli di scrivere una storia sulla loro esperienza in comune. Paul sembra inizialmente interessato. Ma si accorge che per Jack il racconto si sta trasformando in un’ossessione. Diventa così violento e punitivo con Paul finché lo scrittore non avrà terminato il libro promesso.

Il finale del film

Jack si rivela uno psicopatico con seri problemi di socializzazione che ha intravisto in Paul un’opportunità per scaricare la sua frustrazione. Per assicurarsi che Paul collabori senza protestare e senza essere interrotto, Jack distrugge il suo cellulare, gli ruba le chiavi dell’auto e getta via tutti i suoi liquori, perchè resti lucido mentre scrive.

Paul poco a poco comprende che Jack è il serial killer che la polizia sta cercando da giorni nella zona. E, sempre più spaventato per la sua vita, cerca di assecondare l’uomo, le cui richieste si fanno sempre più insistenti. Purtroppo, anche Laura, l’agente immobiliare che Paul aveva contattato per vendere la casa in cui ora è prigioniero, resta invischiata nella vicenda. Infatti, per cercare Paul, scomparso da giorni, Laura entra nell’abitazione di campagna ed è rapita da Jack...

Black Butterfly – il cast completo

Di seguito il cast del film Black Butterfly e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori