Lunedì 6 luglio Rai Movie alle 21.10 trasmette la cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento 2020. E dedica la cerimonia a Ennio Morricone, scomparso proprio oggi.

L’appuntamento è sul canale 24 del digitale terrestre in diretta dal Museo MAXXI a Roma, trasformato per l’occasione in un set per celebrare il grande cinema.

Pur nel rispetto delle regole imposte dai protocolli, è una serata di grande cinema in diretta dopo molte edizioni in differita.

Nastri d’Argento 2020 su Rai Movie conduce Anna Ferzetti

Anna Ferzetti conduce quest’edizione. Il canale di viale Mazzini dedicato al cinema, ancora una volta al fianco del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, è media partner della 74ª edizione dell’evento.

L’edizione è all’insegna della solidarietà per sottolineare l’importanza del cinema in una stagione particolarmente difficile.

Al MAXXI attrici, attori, autori, per un appuntamento che quest’anno non conclude la stagione dei premi e degli eventi ma ne inaugura il ritorno. Nel corso della serata, a cura di Laura Delli Colli per i Giornalisti Cinematografici che producono l’evento, verranno consegnati il Nastro d’Oro.

A Vittorio Storaro, il Nastro alla carriera. A Toni Servillo il Nastro dell’anno per “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, che premia il regista, i produttori e il protagonista Elio Germano.

In primo piano i protagonisti dell’anno e i vincitori della grande sfida per il miglior film, la commedia, le protagoniste e i protagonisti di un’annata speciale con il cinema italiano al centro di una ripresa eccezionale fino ai due Orsi d’Argento di Berlino.

Tutte le candidature per l’edizione 2020

In cinquina per il miglior film ci sono “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, “Hammamet” di Gianni Amelio, “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek, “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo premiato a Berlino e il “Pinocchio” di Matteo Garrone.

E sono 10 quest’anno, eccezionalmente, gli autori selezionati per la migliore regia: Pupi Avati, Cristina Comencini, Pietro Marcello, Mario Martone e Gabriele Salvatores in gara insieme ai registi candidati per il miglior film.

Candidati come attore protagonista: Pierfrancesco Favino, Craxi in Hammamet, Luca Marinelli per Martin Eden, Stefano Accorsi e Edoardo Leo in coppia per La Dea Fortuna, Francesco Di Leva per Il Sindaco del Rione Sanità e Kim Rossi Stuart per Gli anni più belli.

Attrici protagoniste: Giovanna Mezzogiorno per Tornare, Micaela Ramazzotti (Gli anni più belli), Jasmine Trinca (La Dea Fortuna), Lunetta Savino (Rosa) e Lucia Sardo (Picciridda).

Attori non protagonisti: Roberto Benigni (Pinocchio), Carlo Buccirosso (5 è il numero perfetto), Carlo Cecchi (Martin Eden), Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco (Il Sindaco del Rione Sanità) e Massimo Popolizio (Il primo Natale – Il ladro di giorni).

Attrici non protagoniste: Barbara Chichiarelli (Favolacce), Matilde Gioli (Gli uomini d’oro), Valeria Golino (5 è il numero perfetto – Ritratto della giovane in fiamme), Benedetta Porcaroli (18 regali) e Alba Rohrwacher (Magari).

Anche la musica è protagonista della serata. Fra i candidati per la miglior canzone originale: Claudio Baglioni, Diodato, Brunori Sas e il rapper Liberato.

Nastri d’Argento è firmato alla regia di Flavia Unfer.

Alla fine della premiazione Rai Movie festeggerà la vittoria del Nastro alla carriera di Toni Servillo trasmettendo il film “Le confessioni” per la regia di Roberto Andò.