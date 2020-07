Questa sera, martedì 7 luglio, Canale 5 replica il secondo appuntamento con House Party. Noi vi riproponiamo la diretta.

House party 7 luglio – diretta della puntata

Seconda puntata del programma House party su Canale 5 in prima serata. Questa sera i conduttori sono Il Volo e Michelle Hunziker. Ma sono molti gli ospiti che intervengono, tra gl altri, Gianna Nannini, Benji e Fede, Mario Biondi, Shary Noioso e Enzo Iacchetti.

Con il balletto un po’ crazy e la sigla ha inizio la seconda puntata. Tutti su una moto entrano i ragazzi de Il Volo. Vanno nel backstage, accompagnati di Massimo Bagnato dove ad attenderli c’è Michelle Hunziker. Ci sono dei trolly da cui la conduttrice tira fuori degli oggetti che li riguardano.

Dopo, una volta cambiati, si cambiamo e fanno la loro grande entrata in scena cantando “Sombady to love”.

Ecco il primo ospite della serata: l’attore Vincenzo Salemme che legge una biografia “non autorizzata” della Hunziker e del Volo. Molte battute riguardano anche il lato B della Hunziker. E, nella biografia, ci sono molte cose in comune, tra l’altro tutte divertenti, tra Il Volo e la Hunziker. Finita la sua partecipazione, Salemme si trova dietro le quinte importunato per scherzo da Massimo Bagnato.

Ancora in scena e conversazione tra Il Volo e Michelle: riti scaramantici. Dopo si canta: Il Volo propone la lirica, “Libiamo” con un balletto di contorno.

Michelle tesse le lodi de Il Volo. Mentre sta dicendo che non sono grezzi, rockettari, cafoni, ecco che entrano vestiti da veri rockettari e cantano “Mamma” in inglese, versione rock. E a proposito di rock, ecco che arriva in studio Gianna Nannini che canta con Il Volo, “Meravigliosa creatura”, ancora più versione rock.

E dopo la pubblicità, rieccoci in studio con Il Volo, che ha avuto i complimenti della Nannini, e con Michelle, che va ad intervistare il pubblico per chiedere se gradisce il programma. Tra questi scova un signore serio che sembra non gradire ciò che si sta facendo. Vuole andare a cantare lui: ovviamente è un gag. É Mario Biondi che con Il Volo canta “My Way”, famosissimo brano di Frank Sinatra.

L’intervento di Massimo Bagnato

Tormentone: Mario Biondi passa dietro le quinte e viene fermato da Massimo Bagnato.

Ed ora un altro ospite gradito, voluto proprio dai ragazzi de Il Volo: il comico Alessandro Siani, che propone un monologo sui regali di Natale.

Il Volo, dopo aver preso “lezioni di napoletano” da Siani, per essere in tema, canta “O surdato innamorato”.

Rientra in campo Michelle e chiede ai ragazzi de Il Volo come si tengono in forma: facendo sport, calcio. Una sorpresa: arriva Alessandro Del Piero. La gioia dei ragazzi è alle stelle e insieme con il calciatore organizzano una partitella in studio. Non può mancare il classico selfie che ritrae Il Volo, Michelle e Alessandro Del Piero. Poi si va un pubblicità.

House party 7 luglio – Giancarlo Giannini

Alla ripresa del programma, si parla del Festival di Sanremo e un altro grande ospite: Giancarlo Giannini che presenta un particolare “Sanremo Story”, dove Il Volo, a seconda degli anni canta famose canzoni: per il 1958, “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, per il 1981, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo, per il 2015, “Grande amore”, canzone vincitrice cantata proprio dai ragazzi de Il Volo.

Poi non è finita: si scherza su un eventuale Festival 2099, sempre presentato da Pippo Baudo, Renzi è invecchiato, Marte diventa la 21° regione e Giancarlo Giannini annuncia che quell’anno il Festival viene vinto dai ragazzi de Il Volo con “Gente di Marte”, da loro stessi scritta.

Si torna alla normalità e il terzetto presenta un canzone cult, che cantava tanti anni fa Claudio Villa, il suo cavallo di battaglia: “Granada”.

Enzo Iacchetti interpreta Santa Pietra

E dopo arriva Santa Pietra, ovvero Enzo Iacchetti, che fa una scenetta con i ragazzi de Il Volo e la Hunziker. Si parla di Paradiso, Inferno, di morte, di nuvolette nel cielo. Imitazioni dei ragazzi per evitare l’Inferno.

Un momento di serietà per riflettere, dopo tante risate. Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano nella serie Gomorra, è Giuseppe, figlio di Concetta. Grazie al direttore artistico Peparini che ha preparato un balletto con storie di vite umane, si vuole far riflettere su problemi come l’immigrazione e l’integrazione sociale.

Dopo la pubblicità, chiacchere fra Michelle e Il Volo. Si fa gossip. Michelle chiede ad ognuno dei tre ragazzi il loro primo bacio. E loro lo chiedono a Michelle, la quale risponde che quando aveva tredici anni baciava e “limonava” con Lionel Richie. Oggi si “limona” invece con Benje e Fede, che fanno il loro ingresso in studio. Cantano con Il Volo.

House party 7 luglio – Michelle Hunziker intervista Il Volo

Ora una domanda da parte di Michelle: se non aveste fatto i cantanti cosa avreste voluto fare? Uno il carrozziere, un altro il pizzaiolo e un altro il pittore. Michelle avrebbe fatto la ballerina. Per ogni lavoro un balletto diverso, mentre per Michelle c’è un balletto dove lei partecipa mentre Il Volo canta “Piove”.

Momento particolare della trasmissione: il pubblico scrive su dei foglietti delle domande da fare ai ragazzi de Il Volo. E loro rispondono anche alle domande più curiose e divertenti.

E dopo si canta: Michelle e Il Volo, dopo essere saliti al piano superiore dello studio cantano “Smile”.

A seguire un balletto molto ritmato che ha entusiasmato gli spettatori che hanno applaudito fragorosamente.

Dopo la pubblicità, Michelle è nel backstage a guardare delle foto di alcune città, dove sono stati i tre ragazzi: Parigi, New York, Los Angeles, Milano. Si parla delle loro tournée e dopo un balletto con in sottofondo brani di Lucio Dalla ed Edith Piaf, loro cantano “New York New York”.

Si scherza poi sulla morte di Michelle Hunziker: si interpella la gente comune per strada. Varie reazioni. E poi arriva anche il Gabibbo che la ricorda. Scherza anche lui e i ragazzi de Il Volo.

E dopo lo scherzo ancora canto: Il Volo si esibisce con “Nessun dorma”.

Giuliano Peparini interviene ricordando il gran numero di morti per Aids negli ultimi trent’anni. Poi dice: “L’amore è un dono, non solo a Natale. Allora facciamo l’amore ma con il massimo rispetto per gli altri e noi stessi, facciamolo protetti”.

A questo punto parte una coreografia che invita ad avere rapporti sessuali sempre protetti.

Dopo la pubblicità, ancora Il Volo. Questi tre ragazzi hanno cantato con grandi star internazionali da Laura Pausini, a Liza Minnelli, ad Anastacia.

Ma sono ora loro che presentano una ragazza di 14 anni che li accompagna nei loro tour: è Shari, che canta una famosa canzone di John Lennon, “Imagine”. E poi presenta una canzone di sua composizione: the best day of my life. Shari aveva partecipato a Tu si que vales.

E’ la parte finale dello show. Massimo Bagnato riesce finalmente a entrare nello studio ma il pubblico non c’è più.

Arrivederci a mercoledì prossimo per la puntata natalizia.