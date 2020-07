Una famiglia al college film Tv8

Tv8 propone oggi il film dal titolo Una famiglia al college. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre free con la pellicola di genere sentimentale della durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è statunitense ed è datata 2014. Il film è stato trasmesso precedentemente solo da Tv8.

Una famiglia al college film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ron Oliver. La sceneggiatura è di Terence Brody. Personaggi principali sono Megan Mills interpretata da Kristy Swanson, il marito Mike Mills a cui dà il volto Scott Grimes. Gli altri due membri della famiglia Mills sono gli adolescenti Zoe e Sean interpretati da Allie Gonino e Paul Butcher.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. La produzione è della Larry Levinson Productions. Il titolo originale è Mom and Dad Undergrads ma il film è conosciuto anche con un altro titolo: A Lesson in Romance.

Una famiglia al college – trama del film in onda su Tv8

La trama raccontata punta l’attenzione su alcuni problemi familiari. Infatti la protagonista Megan Mills è una donna in carriera e gestisce come dirigente una società molto nota. Naturalmente gli impegni professionali l’hanno tenuta lontana dalla famiglia. Mentre lei era fuori tutto il giorno per dei motivi di lavoro, il marito Mike ha dovuto prendersi cura dei ragazzi Zoe e Sean ed ha anche dovuto trasformarsi in un casalingo perfetto.

Zoe e Sean devono iscriversi al college. Megan proprio in questo frangente ottiene una nuova possibilità professionale. Ancora una volta dunque sta trascurando la famiglia mettendo in primo piano le esigenze lavorative.

A questo punto il marito Mike, stanco di una situazione che si protrae da oltre un decennio, decide di chiedere la separazione dalla moglie. Non solo ma desidera approfittare di questa situazione per seguire i suoi ragazzi al college, studiare con loro e conseguire quella laurea a cui aveva tanto aspirato senza purtroppo riuscirci.

Il finale del film

Quando Megan Mills si accorge che l’unione della sua famiglia è in pericolo, decide di ribellarsi alla sua maniera.

Dopo aver saputo che anche Mike si è iscritto alla stessa scuola dei ragazzi, fa anche lei la medesima scelta. Tutta la famiglia Mills si ritrova dunque sui banchi del prestigioso college. Ma l’intento questa volta non è studiare, piuttosto ricomporre la famiglia alla quale la Mills non può rinunciare.

Una curiosità: l’attrice Kristy Swanson è nota per essere stata la prima ad aver interpretato il ruolo di Buffy nel film Buffy: l’ammazza vampiri a cui è seguita una notissima serie televisiva.

Una famiglia al college – il cast completo

