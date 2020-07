Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020. Il film di Rai 1 vince la serata. Bianca Berlinguer su Rai 3 supera il 6% di share con la puntata di #cartabianca. Crollo per In onda su La7 che scende sotto il 3%. Ecco, nei dettagli, il quadro completo per i programmi andati in onda ieri sera.

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Torno indietro e cambio vita ha siglato 2.859.000 telespettatori con 13.9%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 761.000 persone con 3.6%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha interessato 1.169.000 telespettatori con 6.3%.

Su Canale 5 House Party ha intrattenuto 1.923.000 persone con 11.1%.

Su Rete 4 Il film Speed ha registrato 864.000 persone con 4.6%.

Su Italia 1 Chicago PD ha raggiunto 1.224.000 telespettatori con 6.3%.

Su La 7 In Onda ha interessato 494.000 spettatori con 2.6%.

Su TV8 Il film Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate: 645.000 con 3.7%.

Su NOVE Il film Jimmy Bobo – Bullet to the Head: 359.000 con 1.7%.

Su Real Time Primo Appuntamento è scelto da 581.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020, la fascia preserale Blob ancora sotto il 4% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.054.000 con 19.1%. Il game: 3.148.000 con 22,1% Su Rai 2 Bull ha registrato 889.000 con 5.3% Su Rai 3 Blob ottiene 702.000 spettatori con 3.9% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.160.000 con 11.6%. Avanti un Altro: 2.140.000 con 15.9% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 807.000 con 4.9%. Su Italia 1 Dr. House: 366.000 con 3% e 508.000 con 3.2%. Su La 7 Little Murders: 91.000 telespettatori con 0.8%. Su TV8 Cuochi di Italia raggiunge 260.000 con 7%. Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020, l’access prime time Frase a commento Su Rai 1 Techetechetè: 3.765.000 spettatori con 18.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 914.000 telespettatori con 4.4%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 549.000 con 2.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.875.000 con 14%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.053.000 con 5.4% e 1.118.000 con 5.4%. Su Italia 1 CSI ha registrato 984.000 con 4.9%. Su La 7 In onda ha registrato 1.003.000 telespettatori con 4.8%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 456.000 con 2.3%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 231.000 con 1.2%.

Ascolti Tv martedì 7, daytime mattutino

Le repliche di Forum vincono sulla concorrenza. Ogni mattina all’1%.

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 842.000 con 17.1%. C’è tempo per… 616.000 con 12.6%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 535.000 con 5.9%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 330.000 spettatori con 6.5%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.252.000 con 15.2%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 101.000 con 1.6% e 253.000 con 2.1%

Su Italia 1 Blindspot: 67.000 con 1.4% e 70.000 con 1.5% nel secondo episodio.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 300.000 con 5% L’aria che tira oggi estate 333.000 con 2.8%

Su TV8 Ogni Mattina ha raccolto 94.000 persone con 1%.

Ascolti Tv martedì 7, day time pomeridiano

La puntata di Io e te con Massimo Lopez supera il 10%.

Su Rai 1 Io e Te: 1.354.000 con 10.6%. La Vita in Diretta: 1.218.000 spettatori con 14.1%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 389.000 con 2.8%. L’Italia che fa 171.000 con 1.4%

Su Rai 3 Maturità 2020 – Diari 431.000 con 3.7%

Su Canale 5 Daydreamer 2.544.000 con 21.5%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 819.000 telespettatori con 6.3%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 360.000 con 4.2%.

Su La 7 Perception 102.000 con 1.1% e 72.000 con 0.9%.

Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020, seconda serata

Torna in replica Codice la vita è digitale

Su Rai 1 Codice La vita è digitale: 521.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 2 Striminzitic Show ha registrato 479.000 con 2.9%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 485.000 telespettatori con 6.2%.

Su Rete 4 Il film Jarhead 2: Field of Fire: 268.000 con 4.6%. Il film268.000 con 4.6%.