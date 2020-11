Rai 4 propone oggi il film dal titolo The Villainess: Professione assassina. La vicenda raccontata è datata 2017 ed è una produzione della Corea del Sud.

La durata è di due ore e 9 minuti. La pellicola unisce atmosfere thriller ad ingredienti drammatici e comprende molte scene di azione. Il film in Italia è stato fruibile anche sulla piattaforma on demand Netflix.

The Villainess: Professione assassina film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Jung Byung-gil che ha contribuito anche alla sceneggiatura. Protagonisti sono Sook-hee/Chae Yeon-soo e Lee Joong-sang interpretati rispettivamente da Kim Ok-bin e Shin Ha-kyun.

Ne riprese si sono svolte nella Corea del Sud, in particolare nella capitale Seul. La produzione è della Apeitda in collaborazione con Next Entertainment World.

Il titolo originale è AK-Nyeo. Il film fa parte del ciclo Missione Oriente, dedicato ai migliori prodotti cinematografici e televisivi provenienti dall’estremo Oriente.

Una curiosità: l’interprete femminile Kim Ok-bin è un ex modella e cantante.

The Villainess: Professione assassina – trama del film in onda su Rai 4

La trama è incentrata sulla giovane Sook-hee, che ha trascorso molti anni della sua vita in una organizzazione criminale cinese responsabile tra l’altro della morte di suo padre. La ragazza è stata addestrata per diventare una vera e propria macchina per uccidere.

Sook-hee invece sogna di potersi vendicare dei propri aguzzini e cominciare una nuova vita. Quando viene inviata sotto copertura in una missione particolarmente pericolosa, non tutto procede come stabilito e Sook-hee sembra che sia morta. In effetti il suo corpo viene trovato da un distaccamento dei servizi segreti coreani guidati da Kwon. Quest’ultim offre a Sook-hee l’occasione di cambiare identità grazie ad una operazione chirurgica e diventare una cellula dormiente al servizio del governo coreano.

E così la ragazza con la nuova identità di Chae Yeon-soo si trasferisce a Seul e diventa un’attrice teatrale. Questa è la sua attività di copertura.

Il finale del film

Nel frattempo si innamora del suo vicino di casa Lee Seung-joo, salvo poi scoprire che anche lui è un agente segreto sotto copertura. Il loro incontro non è stato casuale ma studiato a tavolino.

Alla fine la protagonista riuscirà a vendicarsi delle persone che le avevano fatto tanto male in passato. Ma le conseguenze purtroppo saranno drammatiche.

Professione assassina – il cast completo

Di seguito il cast del film Professione assassina e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori