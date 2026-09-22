E vissero felici e contenti: trama, cast, finale e dove è girato il film Tv8

E vissero felici e contenti è una commedia sentimentale statunitense del 2017, diretta da Lee Friedlander e proposta da Tv8. Il titolo originale è Once Upon a Date. I protagonisti sono Dean Geyer e Katrina Bowden.

Josh Dunbrook lavora per l’impresa immobiliare del padre e riceve l’incarico di acquistare un piccolo teatro di Los Angeles. Per avvicinare il proprietario si presenta a un provino come Principe Azzurro, ma l’incontro con Tiffany Holland trasforma una trattativa d’affari in una scelta sentimentale.

Regia, produzione e protagonisti del film E vissero felici e contenti

La regia è di Lee Friedlander. La sceneggiatura è firmata da Rick Garman e Joelle Sellner. Il film è prodotto da Lincoln Lageson per Larry Levinson Productions, società specializzata in film televisivi sentimentali.

La fotografia è curata da Zakk Eginton, il montaggio da Daniel Raj Koobir e le musiche da Stephen Graziano. La scenografia di Scott H. Campbell costruisce il contrasto fra gli uffici dell’impresa immobiliare e il teatro, spazio fragile ma ricco di legami personali.

Dean Geyer interpreta Josh Dunbrook, negoziatore abituato a ottenere ciò che vuole. Katrina Bowden è Tiffany Holland, attrice e autrice impegnata a difendere il teatro del padre. James Callis interpreta Ed Holland, mentre Bruce Nozick è Frank Dunbrook, il padre di Josh.

Dove è stato girato?

E vissero felici e contenti è ambientato e girato nell’area di Los Angeles, in California. La città è parte essenziale della storia: il piccolo teatro di quartiere deve resistere alla pressione di un progetto immobiliare che considera l’edificio soltanto come un lotto da acquisire.

Le fonti pubbliche del film non indicano il nome del teatro reale utilizzato per le riprese. Gli interni e gli esterni sono comunque riconducibili alla produzione californiana di Larry Levinson Productions, attiva nell’area di Los Angeles.

Il palcoscenico diventa la location principale. È qui che Josh interpreta il Principe Azzurro, conosce davvero Tiffany e comprende ciò che verrebbe distrutto dalla vendita: non soltanto una proprietà, ma un punto di incontro per attori, famiglie e bambini.

Trama del film E vissero felici e contenti

Josh Dunbrook lavora nell’azienda immobiliare guidata dal padre Frank. È brillante, persuasivo e concentrato sulla carriera. Quando l’impresa individua un teatro di proprietà di Ed Holland come elemento decisivo per un nuovo progetto, Josh deve convincere l’uomo a vendere.

Ed non vuole rinunciare al teatro, nonostante i problemi economici. Sua figlia Tiffany sta preparando uno spettacolo per bambini e cerca l’interprete del Principe Azzurro. Josh vede nel provino un modo per entrare nella compagnia, conquistare la fiducia degli Holland e portare a termine la trattativa.

L’aspirante attore nasconde quindi il vero motivo della propria presenza. Le prove lo avvicinano a Tiffany e gli fanno conoscere una comunità tenuta insieme dalla passione per il palcoscenico. Quello che doveva essere un ruolo temporaneo diventa per Josh un’esperienza capace di mettere in discussione le priorità imposte dal padre.

Fra Josh e Tiffany nasce un sentimento autentico. La giovane, però, ignora che l’uomo lavora per chi vuole comprare e trasformare il teatro. Il segreto rende inevitabile lo scontro: quando la verità emerge, Tiffany interpreta il corteggiamento e la partecipazione allo spettacolo come parti della stessa strategia.

Spoiler finale

Nel finale Josh decide di opporsi al progetto immobiliare della propria famiglia. Riconosce che la relazione con Tiffany e il valore del teatro contano più dell’incarico ricevuto. Per ottenere il perdono deve dimostrare con i fatti che il suo cambiamento non è una nuova tecnica di negoziazione.

La rappresentazione teatrale diventa il momento nel quale la finzione del Principe Azzurro e la vita di Josh finalmente coincidono. Il giovane rinuncia all’inganno, sostiene gli Holland e contribuisce a proteggere il teatro dalla vendita.

Tiffany comprende che i sentimenti di Josh sono sinceri e i due si riconciliano. Il teatro può continuare la propria attività, mentre Josh sceglie una strada personale diversa da quella preparata dal padre. Il lieto fine del titolo riguarda quindi sia la coppia sia la sopravvivenza del luogo che li ha fatti incontrare.

Cast del film E vissero felici e contenti