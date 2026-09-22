Martedì 22 settembre, su Rai 2, torna Boss in Incognito. Si tratta della versione italiana dello storico format Undercover Boss, creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International.

Boss in Incognito 22 settembre, Elettra Lamborghini confermata alla conduzione

Alla conduzione di Boss in Incognito, in onda dalle ore 21:20 circa e fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, è confermata Elettra Lamborghini. Per la cantante, sempre più volto della TV di Stato e in gara nell’ultimo Sanremo con la hit Voilà, si tratta della seconda edizione consecutiva da padrona di casa. Lo show è realizzato dalla Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, società parte di Banijay Entertainment.

La dodicesima edizione è formata da un totale di otto puntate. Le prime quattro sono proposte su Rai 2 per altrettante settimane nel prime time del martedì, mentre per vedere le altre è necessario attendere fino al 2027.

Nella prima puntata protagonista Caffè Motta

Ogni appuntamento di Boss in Incognito è dedicato a una eccellenza imprenditoriale italiana. I boss di tali aziende, per una settimana, hanno scelto di mettersi in gioco e lasciare la propria identità per calarsi rigorosamente sotto copertura, nella realtà quotidiana delle proprie aziende. Al fianco della boss in incognito torna la già citata Elettra Lamborghini, che si sottopone a ore di trucco e parrucco per rendersi irriconoscibile e vedere da vicino il lavoro dei dipendenti.

La protagonista della prima puntata di Boss in Incognito è Camilla Mastromartino. Si tratta della responsabile della comunicazione e rappresentante della terza generazione alla guida di Caffè Motta. L’azienda, nata negli anni ’60 come torrefazione artigianale, con il tempo è riuscita a diventare una realtà industriale all’avanguardia nel settore del caffè tostato di alta qualità. Caffè Motta ha sede a Salerno e produce annualmente 3 milioni di kg di caffè, 125 milioni di cialde e 50 milioni di capsule, per un volume d’affari pari a 30 milioni di euro annui.

Boss in Incognito 22 settembre, le storie

Durante la settimana in incognito, Camilla Mastromartino incontra Danilo, che nel reparto della logistica si occupa della preparazione delle scatole e pedane per le spedizioni. Ugo mostra alla protagonista l’intera lavorazione del caffè, dal chicco crudo fino alla tostatura, mentre Giovanni l’accompagna nella linea delle capsule. Infine, Mastromartino incontra Fausto, che mostra la delicata fase della consegna della merce ai clienti. Infine, sotto mentite spoglie, Lamborghini dialoga con Mario, che le racconta i segreti nel confezionamento dei kit sulla linea delle cialde.