Lunedì 1° settembre è andata in scena la prima sfida negli ascolti fra Reazione a Catena ed Avanti un Altro. Il confronto, almeno al debutto, è stato dominato da Pino Insegno.

Reazione a Catena Avanti un Altro, gli ascolti del game show di Insegno

Su Rai 1, il 1° settembre è andata in onda la consueta puntata di Reazione a Catena. La trasmissione è guidata da Pino Insegno ed è proposta, sulla TV di Stato, nella fascia del preserale, dalle ore 18:45 circa fino alle 20:00.

Il programma ha ottenuto ottimi ascolti. La prima parte, quella denominata Reazione a Catena L’Intesa vincente, ha divertito 2 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 21,5%. La seconda parte, chiamata Reazione a Catena e contenente anche il gioco finale, ha invece tenuto compagnia a più di 3 milioni e mezzo di persone, con il 25,4% di share.

Debutto basso per la coppia Bonolis-Laurenti

Al contrario, lunedì 1° settembre su Canale 5 ha ottenuto un ascolto decisamente deludente il debutto di Avanti un Altro. Il game show, guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è tornato in onda, con nuove puntate, eccezionalmente a settembre, dopo che per svariati anni consecutivi è stato trasmesso nella seconda parte della stagione, a partire da gennaio.

Anche Avanti un Altro, come la concorrenza, è suddiviso in due parti. La prima, intitolata Avanti il Primo, ha appassionato poco più di 1 milione e 300 mila persone, con una share del 14,3%. La seconda parte, chiamata Avanti un Altro e contenente il gioco finale, ha invece divertito poco meno di 2 milioni di italiani, con una share del 15,6%

Reazione a Catena Avanti un Altro, vittoria senza patemi per Insegno

La prima sfida fra Reazione a Catena ed Avanti un Altro, dunque, ha come grande vincitore il format di Rai 1, che ha superato la concorrenza senza alcun patema. Prendendo in considerazione solamente la seconda parte, la distanza fra le due reti è quasi del 10% di share, con oltre 1 milione e mezzo di telespettatori di differenza.

Per Canale 5, il risultato di Avanti un Altro non può essere considerato soddisfacente. Lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nel primo appuntamento, ha ottenuto, in termini di share, un dato più basso rispetto a quello di <em>Sarabanda. Il programma di Papi, durante l’ultima puntata settimanale in onda venerdì, ha ricevuto rispettivamente il 16% ed il 15,9% di share.

Al contrario, Reazione a Catena il 1° settembre è cresciuto. Rispetto allo scorso venerdì ha guadagnato, nelle due parti, un +0,8% e +0,7% di share.