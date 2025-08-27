Prende il via mercoledì 27 agosto Strike 6. La sesta stagione della serie è proposta, in prima visione italiana, su Sky Atlantic. Gli appuntamenti prendono il via alle 21:10 circa.

Strike 6, regista e dove è girata

Strike 6 è una realizzazione originale della Bronte Film and Television. La sceneggiatura, basata sui romanzi polizieschi scritti dalla celebre scrittrice J.K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith, è firmata da Tom Edge e Ben Richards. La regia, invece, è curata da Sue Tully.

La sesta stagione ha debuttato sulla britannica BBC One nel dicembre del 2024 ed è composta da un totale di quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

Le riprese si sono svolte a Londra, dove è ambientata anche la serie.

Strike 6, la trama

Nel corso di Strike 6, i protagonisti Cormoran Strike e Robin Ellacott devono indagare su un nuovo, misterioso omicidio. La vittima è Edie Ledwell, nota per aver lavorato alla creazione di un cartone animato divenuto molto popolare soprattutto online. Il detective protagonista, interpretato ancora una volta da Tom Burke, era stato contattato poco prima proprio da Edie, che era allarmata dalla presenza di un anonimo che, sotto la falsa identità di Anomia, la stava perseguitando.

Il corpo privo di vita di Edie è rinvenuto all’interno di un cimitero e il protagonista è sin da subito convinto che dietro tale omicidio possa esserci lo stalker digitale.

Spoiler finale

Cormoran e Robin, durante i quattro appuntamenti della sesta stagione di Strike, sono costretti ad affrontare una difficile inchiesta che si sviluppa all’interno del mondo online. Una realtà, questa, decisamente molto inquietante, contraddistinta per la presenza di account falsi, che rendono estremamente difficile l’individuazione del principale indiziato.

Con il procedere dell’indagine, Cormoran e Robin si imbattono su una rete di contatti decisamente molto pericolosa, legata ad un crudele gioco digitale chiamato Gioco di Drek. La situazione rischia, ben presto, di degenerare e tutti sono potenzialmente in pericolo, compresi gli stessi protagonisti.

Strike 6, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della sesta stagione di Strike, al via, in prima visione italiana, il 27 agosto su Sky Atlantic e fruibile anche in streaming tramite Sky Go.