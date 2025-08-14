Sky Cinema Drama propone un capolavoro cinematografico da non perdere: il film Perfect Days. Si tratta, infatti, di una pellicola di genere drammatico, intrisa di atmosfere poetiche e sentimentali, che celebra la bellezza delle piccole cose.

La produzione è una collaborazione tra Germania e Giappone. Il film, inoltre, è stato realizzato nel 2023 e ha una durata di due ore e 3 minuti.

Regia e protagonisti del film Perfect Days

Il maestro Wim Wenders firma la regia di questa opera delicata e profonda. I protagonisti principali, inoltre, sono Hirayama e il suo giovane collega Takashi, interpretati rispettivamente da uno straordinario Kōji Yakusho (premiato a Cannes per questa interpretazione) e da Tokio Emoto. Nel cast figura anche Arisa Nakano, che dà il volto al personaggio di Niko, la nipote del protagonista.

Dove si sono svolte le riprese?

La produzione ha girato il film interamente in Giappone, scegliendo come location principale la metropoli di Tokyo. In particolare, molte scene si svolgono nel quartiere di Shibuya, famoso per i suoi bagni pubblici di design che sono al centro della storia.

La produzione, inoltre, è frutto della collaborazione tra Master Mind, Wenders Images e The Match Factory.

Il film, infine, è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Perfect Days in onda su Sky Cinema Uno

La storia segue la vita di Hirayama, un uomo di mezza età che conduce un’esistenza semplice e serena a Tokyo, lavorando come addetto alle pulizie dei bagni pubblici. Le sue giornate, infatti, seguono una routine precisa e rassicurante, quasi un rituale. Si sveglia alle prime luci dell’alba, cura le sue piantine, indossa la tuta da lavoro, compra un caffè da un distributore automatico e sale sul suo piccolo furgone blu. Durante il tragitto, inoltre, ascolta la sua amata musica rock degli anni ’60 e ’70 da vecchie audiocassette, con artisti come Lou Reed e Patti Smith.

Hirayama è un uomo di poche parole, ma con uno sguardo attento e un’anima profonda. Trova la felicità nelle piccole cose: nella musica, nei libri che legge la sera prima di dormire e, soprattutto, nel fotografare con la sua vecchia macchina a rullino il *komorebi*, la luce che filtra tra le foglie degli alberi. Tuttavia, questa sua tranquilla routine viene dolcemente interrotta da una serie di incontri inaspettati. Prima il suo giovane e imbranato collega Takashi, che lo trascina in improbabili avventure, e poi sua nipote Niko, scappata di casa, che si presenta alla sua porta. Di conseguenza, questi incontri costringono Hirayama a confrontarsi con un passato che aveva diligentemente cercato di lasciarsi alle spalle, rivelando poco a poco le ragioni della sua scelta di vita così appartata.

Il film, quindi, ci insegna che, anche quando si è presi dal tran tran quotidiano, è possibile trovare la gioia e la bellezza nelle semplici cose che ci circondano. In un mondo dove la felicità sembra sempre effimera, infatti, sono proprio i piccoli momenti a dare un senso profondo alla vita.

Perfect Days: il cast completo

Di seguito il cast del film Perfect Days e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: