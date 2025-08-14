Un thriller adrenalinico e ad alta tensione ambientato nelle acque cristalline del mare aperto: Dangerous Waters è un film del 2023 diretto da John Barr, in onda su Italia 1 il 14 agosto 2025 alle ore 21:14. La pellicola, inoltre, è nota per essere una delle ultime, intense interpretazioni del compianto Ray Liotta, a cui il film è dedicato. La storia, infatti, ruota attorno a una giovane donna, Rose, che si ritrova intrappolata in una terrificante spirale di violenza e lotta per la sopravvivenza durante quella che doveva essere una vacanza da sogno in barca a vela con sua madre e il nuovo, affascinante compagno di lei. Di conseguenza, tra acque paradisiache e minacce mortali, il film esplora il lato oscuro delle relazioni umane e il coraggio inaspettato di chi lotta per salvarsi.

Regia, produzione e protagonisti del film Dangerous Waters

John Barr, che è sia regista che direttore della fotografia, costruisce un thriller marino teso e claustrofobico, alternando magistralmente momenti di quiete quasi idilliaca a improvvise ed esplosive esplosioni di violenza. La sua regia, infatti, si concentra sulla tensione psicologica e sul senso di isolamento, sfruttando l’ambiente acquatico come una potente metafora della vulnerabilità umana. Il film, inoltre, è una produzione statunitense distribuita nel 2023, con un cast guidato dalla talentuosa Odeya Rush, affiancata da Eric Dane, Saffron Burrows e, come detto, da Ray Liotta in uno dei suoi ultimi e più incisivi ruoli cinematografici.

Dove è stato girato?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la produzione ha girato il film non alle Bermuda, ma nella Repubblica Dominicana. Le riprese, infatti, si sono svolte principalmente nelle acque cristalline al largo di Santo Domingo, con scene ambientate interamente su yacht e barche a vela in pieno oceano. Di conseguenza, l’ambientazione marittima diventa un elemento centrale e quasi un personaggio a sé stante: il mare aperto, da simbolo di libertà, si trasforma in uno spazio angosciante e claustrofobico, dove non esistono vie di fuga. Le acque limpide e il cielo tropicale, quindi, creano un contrasto stridente con la tensione crescente e il pericolo imminente.

Trama del film Dangerous Waters

La diciannovenne Rose (Odeya Rush) parte insieme a sua madre Alma (Saffron Burrows) e al nuovo, affascinante compagno di lei, Derek (Eric Dane), per quella che dovrebbe essere una vacanza da sogno in barca a vela verso le Bermuda. Alma è al settimo cielo, finalmente felice accanto a un uomo ricco e premuroso, mentre Derek cerca in tutti i modi di conquistare la fiducia di Rose. La ragazza, tuttavia, rimane istintivamente diffidente nei suoi confronti. Dopo una serata di festa a bordo, in cui Derek chiede persino ad Alma di sposarlo, la loro imbarcazione viene improvvisamente assaltata da un gruppo di uomini armati, che sembrano cercare qualcosa di molto preciso. Durante il brutale attacco, Alma viene uccisa a sangue freddo, Derek viene ferito gravemente e Rose, credendolo morto, si ritrova completamente sola, alla deriva in mezzo all’oceano.

Mentre lotta per riparare l’imbarcazione e sopravvivere, la giovane inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle e scopre che Derek non è affatto l’uomo d’affari che diceva di essere. Emergono, infatti, segreti inquietanti sul suo passato da poliziotto corrotto e sulle vere, losche motivazioni del viaggio. Rose capisce quindi di essere finita in una trappola mortale e che, per salvarsi, dovrà affrontare non solo i criminali che le danno la caccia, ma anche la terribile verità su chi ha davvero causato la tragedia.

Spoiler finale

Nel finale adrenalinico e violento, Rose subisce una trasformazione radicale. Sfruttando l’astuzia e un istinto di sopravvivenza che non sapeva di possedere, riesce a mettere fuori combattimento gli assalitori uno dopo l’altro. Successivamente, scopre che Derek è sopravvissuto all’attacco e che la vacanza era solo una copertura per i suoi traffici illeciti con una banda guidata da un misterioso “Capitano” (Ray Liotta). Dopo un drammatico e violento confronto finale, Rose riesce ad avere la meglio su di lui, lo lascia alla deriva in mare e riesce finalmente a lanciare un segnale di soccorso. Alla fine, una nave mercantile la salva. Mentre osserva l’orizzonte, è una persona diversa: ha perso tutto, ma ha trovato una forza che non avrebbe mai immaginato di avere.

Cast completo del film Dangerous Waters

Infine, il cast internazionale offre interpretazioni intense e fisiche, in un thriller che alterna sapientemente azione e momenti di introspezione.