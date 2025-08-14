Fragili 2 seconda puntata trama
Fragili 2, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Matteo Tuveri
14 Agosto 2025 2 Minuti di lettura
Giovedì 14 agosto è in onda la seconda puntata di Fragili 2. L’appuntamento è visibile, come sempre su Canale 5, dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Fragili 2 seconda puntata, gli ascolti dell’esordio

Coloro che hanno ideato la seconda stagione di Fragili 2 sono Bruno e Chiara Frustaci per la società Sunshine Production, che ha lavorato con la collaborazione della RTI. I due hanno firmato anche la sceneggiatura, mentre la regia è affidata a Raffaele Mertes.

Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, concentrandosi soprattutto sui territori situati fra la Riviera del Conero e la provincia di Ancona.

Il primo appuntamento della seconda stagione è andato in onda ieri, mercoledì 13 agosto. Non eccezionali gli ascolti ottenuti, con la puntata che ha tenuto compagnia solamente ad un milione e 200 mila telespettatori, per una share dell’11,4%.

Fragili 2 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Fragili, i protagonisti si danno da fare nel tentativo di riuscire a ricucire i rapporti al momento spezzati. In primis, Rosa e Gianni si interrogano sul loro futuro e sono chiamati a riflettere in merito ai loro sentimenti dopo ciò che è accaduto durante le nozze.

Renato, al tempo stesso, è scosso. L’uomo, infatti, nonostante non abbia alcuna prova, è convinto di essere vittima di un tradimento che, tuttavia, non esiste. Marco, invece, è finalmente pronto a fare una nuova conoscenza.

Patrizio mette fuoco al casale

Angelica, nella seconda puntata di Fragili, scopre che Patrizio è un ladro. Tale rivelazione turba non poco la donna, che prende la decisione di cacciarlo dalla struttura. Renato, infuriato per ciò che è accaduto, decide di vendicarsi ed appicca un incendio. Le fiamme, ben presto, si propagano e mettono a repentaglio la sicurezza di tutto il Casale.

I danni sono ingenti e gli anziani ed i giovani protagonisti, ancora una volta, sono chiamati a fare squadra per superare l’emergenza. Rosa, infine, scioglie i propri dubbi ed è pronta a dire il fatidico sì.

Fragili 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda puntata di Fragili 2, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

  • Barbara Bouchet: Rosa;
  • Massimo Dapporto: Gianni;
  • Corinne Cléry: Adele Marchesi;
  • Francesco Casibba: Mattia;
  • Pepe Lin: Jia;
  • Maurizio Mattioli: Cesare;
  • Mino Abbacuccio: Renato;
  • Crisula Stafida: Angelica;
  • Shaen Barletta: Martina;
  • Irene Ferri: Claudia;
  • Raniero Monaco di Lapio: Marco;
  • Enzo Decaro: Conte Enrico Maria Raffaele Sabatini;
  • Salvatore Misticone: Gennarino;
  • Barbara Alberti: Filippa;
  • Abduul Cisse: Omar;
  • Andrea Verticchio: Edoardo.

