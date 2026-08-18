Arriverà a ottobre lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, prima rappresentazione teatrale con protagonista Dylan Dog. Si tratta di una delle iniziative in calendario per festeggiare il 40esimo anniversario della nascita del celebre personaggio.

Dylan Dog Horror Show, la trama dello spettacolo

Il Dylan Dog Horror Show sarà la prima rappresentazione teatrale a essere firmata da Sergio Bonelli Editore. Lo spettacolo, diretto da Valter Malosti, è realizzato da Vincenzo Sarno della Bonelli Entertainment e Raffaele Longobardi della Viola Produzioni.

Per quanto riguarda la trama, quel che è certo è che lo show segue le vicende di Dog, rappresentato non come un eroe invincibile, bensì come l’investigatore che con intuito ed empatia riesce a risolvere dei misteriosi enigmi.

Con l’occasione, la sceneggiatura promette di offrire dei spunti di riflessione legati alle inquietudini e incertezze che dominano la società contemporanea.

L’esordio in scena il 28 ottobre

Dylan Dog Horror Show debutterà in scena il prossimo 28 ottobre. Lo spettacolo, in particolare, si svolgerà al Teatro Eliseo di Roma, che riprenderà dunque la sua piena operatività dopo un periodo di pausa iniziato nel 2020. Nel palco, con la rappresentazione teatrale, è ricostruita l’iconica casa di Dylan Dog presso il civico n°7 di Craven Road, a Londra.

Nel Teatro Eliseo, inoltre, è reso disponibile un vero e proprio percorso interattivo alla scoperta dei vari personaggi che hanno arricchito, nel corso del tempo, l’universo narrativo del celebre personaggio immaginario. Gli appuntamenti con le anteprime sono previsti già dal 22 ottobre.

Dylan Dog Horror Show, le iniziative per il 40esimo anniversario

La rappresentazione teatrale fa parte della serie di iniziative che sono state messe a punto con l’obiettivo di festeggiare il 40esimo anniversario dalla nascita del celebre investigatore. La sua prima apparizione, infatti, è avvenuta il 26 settembre del 1986, quando in edicola ha fatto la sua apparizione ne L’Alba dei Morti Viventi, ideato e scritto da Tiziano Sclavi. Nei decenni le avventure del protagonista hanno ottenuto enorme successo, raggiungendo milioni di lettori e diventando uno dei fumetti più letti e venduti nel nostro paese.

Le diverse celebrazioni per il 40esimo anniversario di Dylan Dog inizieranno già alla fine di settembre, quando sono previste una serie di iniziative speciali, fra cui eventi e pubblicazioni. Inoltre, si svolgeranno delle date in diverse parti del nostro paese presso fiere, fumetterie e librerie. Maggiori dettagli su tali date saranno svelati successivamente.