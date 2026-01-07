Rai 3 propone il film dal titolo La terra promessa (titolo originale Bastarden). Si tratta di una pellicola di genere biografico caratterizzata da atmosfere drammatiche e storiche, capace di trasportare lo spettatore nella durezza del XVIII secolo.

La produzione nasce da una collaborazione tra Danimarca e Norvegia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata complessiva della pellicola tocca un’ora e 59 minuti di intensa narrazione.

Regia e protagonisti del film La terra promessa

La cinepresa è guidata dal regista Nikolaj Arcel, che costruisce un’epopea visiva potente. Protagonisti principali sono il capitano Ludvig Kahlen e la fiera Ann Barbara, interpretati rispettivamente da un intenso Mads Mikkelsen e da Amanda Collin. Nel cast spicca anche Simon Bennebjerg, che presta il volto e la crudeltà al personaggio di Frederik de Schinkel.

Dove si sono svolte le riprese?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Norvegia; la location principale riguarda Oslo, ma il set ha coinvolto anche zone limitrofe nel territorio della capitale norvegese per ricreare le aspre distese danesi.

La produzione coinvolge la ARD in collaborazione con ZDF e ORF, garantendo un respiro internazionale al progetto. Il pubblico globale conosce il film con il medesimo titolo tradotto nelle varie lingue.

Trama del film La terra promessa in onda su Rai 3

Corre l’anno 1755. Il soldato in congedo Ludvig Kahlen, uomo di origini umili ma di ferrea determinazione, raggiunge l’arida e inospitale landa dello Jutland. Egli persegue un unico, ambizioso obiettivo: rispondere all’invito del re di coltivare quella terra sterile per ottenere in cambio ricchezza, onore e un titolo nobiliare. Tuttavia, Kahlen si scontra presto con una realtà brutale e si fa un nemico potente.

Lo spietato proprietario terriero Frederik De Schinkel, che governa la zona come un tiranno, ritiene che la landa appartenga a lui di diritto e non alla Corona. Il conflitto si inasprisce quando un servo, fuggito dalle torture di De Schinkel insieme alla moglie Ann Barbara, cerca rifugio presso la fattoria di Kahlen. Il proprietario terriero reagisce con ferocia: fa di tutto per allontanare Kahlen e, allo stesso tempo, mette in atto una vendetta crudele per distruggere chiunque osi sfidare la sua autorità.

Nonostante le minacce, Kahlen non si piega. Egli affronta caparbiamente questa battaglia impari e rischia la propria vita pur di difendere il suo sogno. Nel frattempo, stringe un legame profondo con la piccola e tormentata famiglia che si è creata intorno a lui nella brughiera, accogliendo anche una bambina nomade emarginata dalla società. La lotta per la terra diventa così una lotta per la dignità umana.

Spoiler finale

Nelle battute finali, la situazione precipita. Ann Barbara compie un gesto estremo per liberare tutti dalla minaccia di De Schinkel, uccidendolo durante un confronto drammatico.

Sebbene Kahlen riesca infine a ottenere il riconoscimento ufficiale dal Re per aver reso fertile la brughiera, comprende che il titolo nobiliare non ha valore senza le persone che ama.

Il capitano decide quindi di abbandonare la terra e il titolo appena conquistato per riunirsi ad Ann Barbara e alla bambina, scegliendo l’amore e la libertà rispetto all’ambizione e all’onore sociale.

La terra promessa: il cast completo

Di seguito il cast del film La terra promessa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori: