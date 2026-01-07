Il film West Side Story impreziosisce la prima serata di Iris. Questa pellicola, che il maestro Steven Spielberg ha diretto nel 2021, rappresenta la seconda trasposizione del celebre musical di Broadway del 1957. L’opera immerge lo spettatore nella vibrante e pericolosa New York degli anni Cinquanta, raccontando una storia senza tempo di amori impossibili e feroci rivalità sociali, il tutto scandito dalle indimenticabili musiche di Leonard Bernstein.

Regia, produzione e protagonisti del film West Side Story

La macchina da presa è guidata da Steven Spielberg, che realizza il suo primo musical con una maestria tecnica impressionante, rendendo omaggio all’originale ma infondendo una nuova sensibilità storica e politica.

20th Century Studios e Amblin Entertainment hanno prodotto il lungometraggio, mentre Iris ne cura la distribuzione televisiva italiana.

Il cast vanta interpretazioni straordinarie: Ansel Elgort interpreta il tormentato Tony, affiancato dalla talentuosa Rachel Zegler al suo debutto cinematografico. Spiccano inoltre Ariana DeBose (premio Oscar per questo ruolo), David Alvarez, Mike Faist e la leggendaria Rita Moreno, che funge da ponte con la pellicola del 1961.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese negli Stati Uniti, scegliendo prevalentemente le strade di New York e del New Jersey. Gli scenografi hanno lavorato meticolosamente per ricostruire i quartieri del West Side (in particolare l’area di San Juan Hill) esattamente come apparivano negli anni Cinquanta, prima che la massiccia gentrificazione li cancellasse per fare spazio al Lincoln Center.

Trama del film West Side Story

L’azione si svolge nella New York del 1957, in un contesto urbano in rapida trasformazione. Tra le macerie dei palazzi in demolizione, due bande giovanili si contendono ferocemente il controllo del territorio: gli Sharks, orgogliosi immigrati portoricani guidati dal carismatico Bernardo (David Alvarez), e i Jets, giovani bianchi di estrazione operaia capeggiati dall’irruento Riff (Mike Faist). Entrambi i gruppi lottano per preservare la propria identità in un mondo che sembra volerli cancellare.

In questo clima di odio razziale, il destino gioca le sue carte durante un ballo scolastico. Qui, Tony (Ansel Elgort), ex fondatore dei Jets appena uscito di prigione e desideroso di una vita onesta, incrocia lo sguardo di Maria (Rachel Zegler), la sorella minore di Bernardo. L’attrazione tra i due è immediata e travolgente.

Tuttavia, il loro amore proibito inasprisce le tensioni già esistenti. Riff e Bernardo organizzano una rissa decisiva per il controllo del quartiere. Tony tenta disperatamente di fermare lo scontro per amore di Maria, ma la situazione precipita: Bernardo uccide Riff e, in un impeto di rabbia cieca, Tony colpisce a morte Bernardo. Questa doppia tragedia segna il punto di non ritorno per i due innamorati e per le rispettive comunità.

Spoiler finale

Negli istanti conclusivi, la spirale di violenza raggiunge il suo tragico epilogo. Anita, aggredita dai Jets, mente dicendo che Chino ha ucciso Maria per vendetta. Disperato, Tony vaga per le strade invocando la morte, finché non scorge Maria viva.

Proprio mentre i due corrono l’uno verso l’altra, Chino spara a Tony, uccidendolo tra le braccia della ragazza.

Maria, straziata dal dolore ma ferma nella sua dignità, impugna l’arma e minaccia i membri di entrambe le bande, denunciando l’odio insensato che ha causato tante perdite. Jets e Sharks, uniti finalmente dal lutto e dalla vergogna, sollevano insieme il corpo di Tony, lasciando allo spettatore un potente messaggio di condanna alla violenza.

Cast completo del film West Side Story

Il cast riunisce interpreti giovani e veterani, ognuno essenziale per la narrazione: