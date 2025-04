Il film Venom The Last Dance, in onda su Prime Video, è l’ultimo capitolo della trilogia dedicata al simbionte alieno Venom. Il film del 2024, di genere Azione, Fantascienza, Thriller e Avventura, ha una durata di 109 minuti ed è prodotto negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Regia e produzione del film Venom The Last Dance

La regia di Venom The Last Dance è affidata a Kelly Marcel, che debutta alla regia con questo film. La sceneggiatura è scritta da Kelly Marcel e Tom Hardy, basata sui fumetti Marvel.

Il film è prodotto da Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Arad Productions, Pascal Pictures, Hardy Son & Baker, e altre case di produzione, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Eddie Brock e Venom, interpretati da Tom Hardy. Nel cast troviamo anche Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Rex Strickland e Juno Temple nel ruolo della Dott.ssa Teddy Payne.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte in diverse location tra Stati Uniti, Regno Unito e Canada, sfruttando ambientazioni urbane e scenari futuristici per ricreare l’atmosfera del film.

Gran parte delle scene sono state girate in Québec, con location che enfatizzano il senso di tensione e azione vissuto dai protagonisti. Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Venom The Last Dance

Dopo gli sconvolgenti eventi che hanno scosso il multiverso in Spider-Man: No Way Home, la vita di Eddie Brock subisce una metamorfosi radicale. Il governo degli Stati Uniti, ora consapevole della pericolosa simbiosi che lo lega a Venom, scatena una spietata caccia all’uomo, percependo il simbionte alieno come una minaccia catastrofica per la sicurezza nazionale.

Costretti a vivere nell’ombra, Eddie e Venom lottano per mantenere un basso profilo, cercando di sfuggire alla costante sorveglianza e alla paura che li circonda. Ma la loro precaria esistenza è destinata a essere sconvolta da una nuova, oscura minaccia proveniente dalle profondità dello spazio.

Spoiler finale

Guidati dal malevolo Knull, il temuto Dio dei Simbionti, nuovi e letali simbionti giungono sulla Terra. La loro missione è chiara e inquietante: rintracciare Venom, riportarlo al loro oscuro signore o, in alternativa, annientarlo. La caccia a Eddie e Venom si intensifica, trasformandosi in una disperata lotta per la sopravvivenza non solo contro le forze governative, ma anche contro i loro stessi simili alieni, emissari di un potere cosmico ostile e implacabile.

Venom The Last Dance: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film con i rispettivi personaggi: