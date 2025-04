Stasera in tv lunedì 28 aprile 2025. Su Rai2, una novità: il comedy show condotto da Elisabetta Gregoraci, Audiscion. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 28 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma Ulisse, il piacere della scoperta. Questa puntata, dal titolo “Istanbul, la città che visse tre volte”, è un viaggio di Alberto Angela nella storia di una delle città più affascinanti del mondo: prima colonia greca con il nome di Bisanzio, quindi per mille anni capitale dell’Impero Romano d’Oriente con il nome di Costantinopoli e per altri cinquecento dell’Impero Ottomano e infine megalopoli della moderna Turchia con il nome di Istanbul.

Su Rai2, alle 21.20, una novità: il comedy show Audiscion. La comicità “Made in Sud” è sempre di casa sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, che da stasera ospita il nuovo show condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi & Ross, duo che fino alla scorsa settimana è stato nel cast di “GialappaShow”. Nel 2024 i tre hanno condotto insieme “Mad in Italy”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Dopo la pausa di Pasquetta, Massimo Giletti torna nello Studio 6 del centro di produzione “Fabrizio Frizzi” di Roma per un nuovo appuntamento in diretta con il suo talk di approfondimento. La prima edizione del programma si avvia al termine: l’ultima puntata è infatti prevista il 26 maggio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La fibrillazione che ha colpito gli indici azionari dopo l’imposizione di nuovi dazi da parte del Presidente americano Donald Trump continua a fare danni. Probabilmente se ne parlerà anche stasera nella nuova puntata del talk di approfondimento che Nicola Porro conduce con successo dal 2018.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality game The Couple. Tra immunità, nomination ed eliminazioni, la quarta puntata del reality condotto da Ilary Blasi propone emozioni e colpi di scena. Le coppie in gara vivono a Roma nella grande casa già utilizzata per il “Grande Fratello”, ma qui la posta in gioco per i vincitori è più alta: un milione di euro.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Ultimo appuntamento per questa 2° edizione del talk di Corrado Augias. Ogni settimana è stato discusso in studio un grande tema politico, economico, storico o culturale per valutarne gli effetti sulla nostra quotidianità.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show GialappaShow. Nello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin condotto dal Mago Forest c’è spazio per la musica con i Neri per Caso che coinvolgono gli ospiti. Tradizione rispettata nel cambio della co-conduttrice: dopo Matilde Gioli, questa sera c’è Giulia De Lellis.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Un nuovo episodio della settima edizione vede Francesco Panella a Tallinn. Prosegue qui la caccia al miglior ristorante italiano locale, con il supporto di tre connazionali che hanno deciso di vivere e lavorare nella capitale dell’Estonia.

I film di questa sera lunedì 28 aprile 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Sang-Young Lee, The Roundup, con Ma Dong-seok. Il detective Ma Seok-do deve catturare un pericoloso criminale fuggito da Seoul. Durante lo svolgimento delle indagini s’imbatte in un’organizzazione di trafficanti internazionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1995, di Sam Raimi, Pronti a morire, con Sharon Stone. Herod, un uomo malvagio che spadroneggia nel paese di Redemption, organizza un torneo tra i migliori pistoleri del West. Tra i concorrenti c’è Ellen, una ragazza coraggiosa che ha una vendetta da compiere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2006, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise, Michelle Monaghan. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio e…

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1995, di Kevin Costner, Waterworld, con Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Tina Majorino. In un futuro imprecisato, la Terra è stata quasi del tutto sommersa dalle acque. Un avventuriero, con l’aiuto di una donna e della figlia, cerca di trovare la terraferma.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2016, di Mark Williams, Quando un padre, con Gerard Butler, Alison Brie. Dane è un “cacciatore di teste” ossessionato dalla carriera. Quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente, deve rivalutare le proprie priorità personali e lavorative.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1969, di Giuseppe Colizzi, La collina degli stivali, con Terence Hill, Bud Spencer. Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch, organizza un piano per sgominare i criminali.

Stasera in tv lunedì 28 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Gabriele Salvatores, Napoli – New York, con Dea Lanzaro, Antonio Guerra. Carmine e Celestine, due ragazzini napoletani, si mettono in viaggio verso New York per sfuggire alla povertà nell’Italia del secondo dopoguerra. Ispirato ad una storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Amy Rice, The Independent – Complotto per la Casa Bianca, con Brian Cox, Jodie Turner-Smith. La giovane giornalista Eli e il collega più anziano Nick devono sventare una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2024, di Nicola Conversa, Un oggi alla volta, con Ginevra Francesconi, Tommaso Cassissa. Per via di un numero memorizzato male nel cellulare, Marco, 19 anni, timido e ansioso, e Aria, bellissima e ribelle, s’incontrano. I due si piacciono, ma lei nasconde un drammatico segreto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di Angel Manuel Soto, Blue Beetle, con Xolo Mariduena. Il giovane Jaimie si ritrova tra le mani un congegno alieno a forma di scarabeo blu. Quando lo tocca si attiva e si fonde con lui, incapsulandolo in una corazza che gli dona poteri da supereroe.