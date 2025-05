Il film L’ultimo turno, diretto da Andrew Cohn, è un dramma sociale che esplora le difficoltà della vita lavorativa e le tensioni razziali in una cittadina americana. Uscito nel 2020, il film, in onda su Tv2000, appartiene al genere drammatico, con una durata di 90 minuti.

Regia e produzione del film L’ultimo turno

La regia di L’ultimo turno è affidata a Andrew Cohn, che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura.

Il film è prodotto da Bona Fide Productions, Park Pictures, Whitewater Films e Stage 6 Films, con una distribuzione internazionale curata da Sony Pictures.

Protagonisti del film sono Stanley e Jevon, interpretati rispettivamente da Richard Jenkins e Shane Paul McGhie. Nel cast troviamo anche Ed O’Neill nel ruolo di Dale.

Dove è stato girato?

Le riprese di L’ultimo turno si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che includono Albion, nel Michigan, per ricreare l’atmosfera autentica di una cittadina americana.

Trama del film L’ultimo turno

Dopo trentotto lunghi anni passati a lavorare instancabilmente in un fast food, Stanley, interpretato da Richard Jenkins, è finalmente alle porte della meritata pensione. Ma prima di poter appendere il suo grembiule al chiodo, si trova di fronte a un compito inaspettato: affiancare Jevon, interpretato da Shane Paul McGhie, un giovane con un passato difficile e in libertà vigilata. Per Jevon, questo lavoro rappresenta una cruciale opportunità per dimostrare la sua affidabilità e tenersi lontano dal carcere.

Stanley e Jevon incarnano due universi distanti, separati da esperienze di vita, età e prospettive. Il loro forzato contatto quotidiano li porta a confrontarsi su questioni fondamentali come l’etica del lavoro, le aspirazioni personali e il peso della responsabilità. Stanley, con la sua dedizione al dovere, cerca di instillare in Jevon il valore della costanza e dell’impegno. Jevon, dal canto suo, combatte con i fantasmi del suo passato e la difficoltà di trovare un proprio posto nel mondo.

Spoiler finale

Il film pone l’attenzione sul complesso rapporto tra generazioni diverse e sulle profonde tensioni sociali che spesso colpiscono le fasce più vulnerabili della società. Attraverso gli occhi di Stanley e Jevon, emerge un ritratto autentico delle sfide e delle speranze di chi lotta per costruirsi un futuro, anche quando le circostanze sembrano avverse.

L’ultimo turno: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film L’ultimo turno con i rispettivi personaggi: