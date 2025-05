Il film InFiniti, in onda su Canale 5, diretto da Cristian De Mattheis, è una commedia sentimentale che esplora l’amore, le relazioni e il concetto di infinito attraverso una narrazione emozionante e visivamente suggestiva. Uscito nel 2023, il film appartiene ai generi romantico e drammatico, con una durata di 90 minuti.

Regia e produzione del film InFiniti

La regia di InFiniti è affidata a Cristian De Mattheis, noto per la sua sensibilità artistica e narrativa. La colonna sonora è composta da Franco Eco, che ha creato dieci sonate per pianoforte per accompagnare il viaggio emotivo dei protagonisti.

Il film è prodotto da A.C. Production, con una distribuzione internazionale che ha portato il film al cinema, su piattaforme on-demand e ora in prima TV su Canale 5.

Protagonisti del film sono Roberta e Davide, interpretati rispettivamente da Francesca Loy e Federico Le Pera. Nel cast troviamo anche Gabriele Rossi nel ruolo di Jacopo.

Dove è stato girato?

Le riprese di InFiniti si sono svolte principalmente a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, che rappresenta il leitmotiv della storia. Alcune scene sono state girate in altre location italiane per enfatizzare il legame tra paesaggi e emozioni.

Trama del film InFiniti

La storia si concentra su Roberta e Davide, una coppia la cui storia d’amore è sbocciata tra le mura evocative del Museo di Casa Leopardi a Recanati. Dopo quattro anni insieme, la loro relazione apparentemente solida inizia a incrinarsi. Mentre Davide lotta per affermarsi nel mondo dell’arte come pittore, Roberta si dedica alla sua carriera di agente immobiliare. La loro armonia si spezza quando Roberta scopre un tradimento avvenuto all’inizio della loro storia da parte di Davide.

Sconvolta e in cerca di risposte, Roberta si ritrova inaspettatamente attratta da Lorenzo, un commesso di supermercato con un singolare tatuaggio leopardiano impresso sul polso. Questo incontro casuale apre nuove prospettive per Roberta, portandola a interrogarsi sul futuro della sua relazione con Davide e sulle possibilità che la vita le riserva.

Spoiler finale

Il film tesse una riflessione sul concetto filosofico dell’infinito, simboleggiato dal nastro di Möbius, per illustrare la natura ciclica e spesso imprevedibile delle relazioni umane. Attraverso le esperienze di Roberta, la narrazione esplora come i legami affettivi possano trasformarsi, superare traumi e, talvolta, imboccare sentieri del tutto inattesi, conducendo a nuove forme di equilibrio e comprensione.

InFiniti: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film InFiniti con i rispettivi personaggi: