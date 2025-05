The Penitent a rational man, diretto da Luca Barbareschi, è un film drammatico, in onda su Sky Cinema Drama, che affronta dilemmi morali e sociali attraverso una narrazione intensa e provocatoria. Uscito nel 2023, il lungometraggio ha una durata di 120 minuti ed è basato sull’opera teatrale omonima di David Mamet.

Regia e produzione del film The Penitent a rational man

La regia di The Penitent a rational man è affidata a Luca Barbareschi, che interpreta anche il protagonista. La sceneggiatura è scritta da David Mamet, noto per il suo stile incisivo e diretto.

Il film è prodotto da Eliseo Entertainment e Rai Cinema, con una distribuzione curata da 01 Distribution.

Protagonisti e cast del film The Penitent a rational man

The Penitent a rational man vanta un cast di talento, con interpretazioni che danno vita a personaggi complessi e sfaccettati. Tra gli attori principali troviamo:

Luca Barbareschi : Carlos David Hirsh

: Carlos David Hirsh Catherine McCormack : Kath Hirsh

: Kath Hirsh Adam James : Richard

: Richard Adrian Lester : Pubblico Ministero

: Pubblico Ministero Douglas Dean : Uomo misterioso

: Uomo misterioso Stefania Seimur : Reporter

: Reporter Cherish Gaines: Anchorwoman.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Penitent a rational man si sono svolte principalmente a New York, una città che diventa parte integrante della narrazione, riflettendo il contesto sociale e culturale in cui si sviluppa la trama.

Trama del film The Penitent a rational man

La storia si concentra su Carlos David Hirsh, uno psichiatra di fama internazionale la cui esistenza viene improvvisamente sconvolta da una decisione dalle gravi ripercussioni. Il rifiuto di testimoniare a favore di un suo ex paziente, un individuo mentalmente instabile responsabile di una tragica strage avvenuta in un college, innesca una catena di eventi inesorabile.

Questo atto di coscienza, dettato dalla sua etica professionale e dalla sua valutazione clinica, lo pone al centro di una tempesta mediatica e legale. La sua carriera, costruita con anni di dedizione e successi, inizia a vacillare sotto il peso del giudizio pubblico e delle conseguenze legali. La sua reputazione, un tempo inattaccabile, viene messa in discussione, minando la fiducia dei suoi colleghi e dei suoi pazienti.

Ma le ripercussioni del suo rifiuto non si fermano al piano professionale. La sua vita personale viene sconvolta, le sue relazioni messe a dura prova e la sua stessa sicurezza minacciata. Carlos David Hirsh si trova a dover affrontare non solo le conseguenze delle sue scelte, ma anche le oscure implicazioni di un sistema legale e sociale complesso, dove la verità e la giustizia possono essere interpretate in modi pericolosamente divergenti.