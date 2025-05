Il film Una voce fuori dal coro, diretto da Yohan Manca, è un dramma, in onda su Rai 5, che racconta il percorso di crescita di un giovane attraverso il potere salvifico della musica. Uscito nel 2022, il film appartiene al genere drammatico, con una durata di 108 minuti. Il titolo originale è Mes frères et moi.

Regia e produzione del film Una voce fuori dal coro

La regia di Una voce fuori dal coro è affidata a Yohan Manca, che ha adattato liberamente l’opera teatrale My Brilliant Divorce di Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

La produzione è interamente francese, con un’ambientazione autentica e un cast di talento che contribuisce alla profondità emotiva del film.

Protagonisti del film sono Nour e Sarah, interpretati rispettivamente da Maël Rouin Berrandou e Judith Chemla. Nel cast troviamo anche Dali Benssalah nel ruolo di Abel.

Dove è stato girato?

Le riprese di Una voce fuori dal coro si sono svolte in Francia, in un quartiere popolare della costa meridionale, per enfatizzare il contesto sociale della storia.

Trama del film Una voce fuori dal coro

La vita di Nour, un quattordicenne dal cuore sensibile e lo sguardo curioso, scorre grigia eppure pulsante tra le vie del quartiere popolare di una vivace città della Francia meridionale. La sua giovane esistenza è bruscamente segnata dalla perdita del padre, un vuoto incolmabile che pesa come un macigno sulle spalle dei suoi tre fratelli maggiori. Con la madre in un silenzioso coma, un velo di tristezza costante avvolge la loro piccola casa. La necessità di sbarcare il lunario incombe su tutti, costringendo i fratelli a destreggiarsi tra lavori precari e incerti guadagni. Anche Nour, suo malgrado, si ritrova a dover rinunciare ai giochi spensierati della sua età per contribuire, con piccoli lavoretti qua e là, al fragile equilibrio economico familiare.

L’estate, con la sua promessa di libertà e lunghe giornate assolate, porta con sé un’inaspettata melodia nella vita di Nour. È l’incontro con Sarah, un’insegnante di canto dalla voce cristallina e dagli occhi che brillano di passione, a schiudere un orizzonte completamente nuovo per il ragazzo. Sarah, notando il talento grezzo e la timida curiosità di Nour, lo accoglie nel suo coro, un microcosmo di voci diverse che si fondono in armonie celestiali.

Spoiler finale

Immerso in un mondo di note vibranti e arie appassionate, Nour scopre un’eco profonda nella sua anima. La musica lirica, con la sua potenza emotiva e la sua bellezza trascendente, diviene per lui un rifugio incantato, un luogo dove le difficoltà quotidiane e le rigide imposizioni dei fratelli maggiori sembrano svanire come fumo al vento. Attraverso le lezioni di canto, le prove corali e l’ascolto rapito di opere immortali, Nour inizia un viaggio interiore sorprendente. La sua voce, inizialmente timida e incerta, si fa via via più sicura e melodiosa, rivelando un talento inaspettato.

Una voce fuori dal coro: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Una voce fuori dal coro con i rispettivi personaggi: