Si intitolata I figli sono pezzi di cuore la prima puntata di Gerri. La fiction, novità dei palinsesti della rete ammiraglia della TV di Stato, appartiene al genere poliziesco.

Gerri I figli sono pezzi di cuore, regista e dove è girata

I figli sono pezzi di cuore, dunque, apre la prima stagione di Gerri. L’appuntamento d’esordio è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Gerri è realizzata dalle società Cattleya (parte di ITV Studios) e Rai Fiction. Il progetto, inoltre, può contare sul sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e Puglia Promozione.

La prima stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì.

La sceneggiatura, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O, è scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti. La regia è di Giuseppe Bonito.

Le riprese si sono svolte interamente in Puglia.

Gerri I figli sono pezzi di cuore, la trama

Nel corso de I figli sono pezzi di cuore, il ritrovamento di un corpo senza vita crea stupore e paura nella comunità di Trani.

La vittima è decisamente molto nota in città. Si tratta, infatti, di Rossella Albani, la figlia di uno dei più importanti avvocati della zona. Il cadavere è recuperato in un luogo remoto, nei pressi di una spiaggia poco frequentata. Gerri e la fidata collaboratrice Lea capiscono subito che si è trattato di un omicidio ed iniziano ad indagare.

Spoiler finale

Nella puntata odierna, la polizia concentra i propri sforzi sui legami che i membri della famiglia Albani hanno con i notabili locali. Gerri, tuttavia, è convinto che la strada da percorrere per arrivare alla verità sia un’altra e sceglie di seguire il proprio istinto. Infine, Marinetti, preoccupato per il suo malessere, decide di scavare nel passato del giovane poliziotto.

Gerri I figli sono pezzi di cuore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gerri, la cui prima stagione prende il via con l’appuntamento di oggi, lunedì 5 maggio, in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.